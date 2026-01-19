TBMM’de kritik toplantı sonrası MHP’den dikkat çeken çıkış geldi. MHP'li Feti Yıldız, 'umut hakkı' ile ilgili soruya "Umut hakkı bizim baştan beri dile getirdiğimiz bir hak" şeklinde cevap verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun rapor çalışmaları kapsamında siyasi parti gruplarının temsilcilerini kabul etti.

Kurtulmuş'un makamında basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 3,5 saat sürdü. Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, bir gazetecinin komisyonun taslak raporuna ilişkin sorusunu cevapladı. Yıldız, "Öyle 6 madde, 7 madde diye bir şey yok. Bir sınırı yok. Taslak üzerine çalışacağız." dedi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Yıldız, "Suriye'de yaşanan gelişmeler üzerinden bir yansıması olur mu Terörsüz Türkiye sürecine? Sadece komisyon aşamasından bahsetmiyorum, genel anlamda bir çerçevede?" sorusuna, "Lehe olur, olsa. Yansıması, lehe yansıma olur. İşler kolaylaşır. Bir engel gibi duruyordu, o engel de kalkmış gibi gözüküyor şimdilik." cevabını verdi.

"Çalışmalar bugün biter mi?" sorusuna ise Yıldız, "Zannetmiyorum bugün biteceğini ama en kısa zamanda biter. Bu ay içinde biter." karşılığını verdi.

"SÜREÇ YASASI VAR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, toplantının bitiminde basın mensuplarının sorusu üzerine, "Toplantı iyi geçti, tüm ayrıntılar konuşuldu." açıklamasında bulundu.

Komisyonun taslak raporu üzerinde uzlaşı sağlandığını kaydeden Yıldız, "Üstüne bir daha çalışırız, ondan sonra bitiririz. Kaç sayfa belli değil. Her türlü ayrıntıya girdik. Uzlaşma var." dedi.

Bir gazetecinin, "Bir süreç yasası var mı?" sorusuna Yıldız, "Var." cevabını verdi.

Bu konuda başka bir soru üzerine ise Yıldız, "Tam bir uyum içerisinde bitecek inşallah." sözlerini sarf etti.

UMUT HAKKI

Yıldız, "Umut hakkı var mı?" sorusuna karşılık, "Umut hakkı bizim baştan beri dile getirdiğimiz bir hak." diye konuştu.

Bir basın mensubunun, "MHP dile getiriyor ama diğerleri dile getirmiyor." sözleri üzerine Yıldız, "Biz dile getiriyoruz, önemli olan o." ifadelerini kullandı.

Yıldız, perşembe günü bir toplantı daha yapabileceklerini de söyledi.

