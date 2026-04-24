MHP'nin Gaziantep ve Bingöl İl Teşkilatı feshedildi
MHP'nin Gaziantep ve Bingöl İl Teşkilatı feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan, Gaziantep İl Başkanlığı görevine ise Mehmet Sait Kılıç'ın atandığını duyurdu.
Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl İl Başkanlığı görevine Emin Varan atanmıştır."
Yalçın, diğer bir paylaşımda da Gaziantep İl Teşkilatı'nın feshedildiğini bildirerek şunları kaydetti:
"Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanlığı görevine Mehmet Sait Kılıç atanmıştır."