35 yaşındaki Zabıta Memuru Ali Savaş, 15 Nisan'da Antalya Manavgat'tan kayıplara karıştı. Kardeşleri Ramazan ve Büşra onu aramak için Müge Anlı'nın stüdyosuna geldi. Ali Savaş'ın borçlarından dolayı evi terk ettiği iddia edilirken, 10 gündür aranan şahıştan acı haber geldi. Genç adamın cansız bedeni ırmakta bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Çeltikçi Mahallesi'nde kaybolan Ali Savaş için yürütülen arama çalışmalarından acı haber geldi.

Yapılan incelemelerde şahsın gece saat 03.00 sıralarında ırmak istikametine yöneldiği, 02.30'da evden çıkıp priz mevkiine geldiği ve 04.50'de telefon sinyalinin kesildiği tespit edilmiş, ırmağa atlamış olabileceği değerlendirilmişti.

Üniformasını evinde bırakıp kayıplara karışan Savaş’ın ailesi Müge Anlı’nın programına başvurmuştu. Kardeşi genç adamın borçlarından dolayı evi terk etmiş olabileceğini söyledi.

MESAİ ARKADAŞLARI KAHROLDU 14 Nisan gecesi kaybolan Ali Savaş için yürütülen arama çalışmalarının 10'uncu gününde, bölgedeki tekne çalışanları ırmak üzerinde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark edip ekiplere haber verdi. Belirtilen bölgeye gelen sahil güvenlik ekipleri, Manavgat Irmağı'nda akıntıya kapılan cesedi tekneye alarak sahile çıkardı. Kardeşi, cesedin Ali Savaş'a ait olduğunu teşhis etti. Olay yerine gelen Savaş'ın mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşayarak, gözyaşı döktü.

“YAKLAŞINCA CESET OLDUĞUNU FARK ETTİK” Tekne işletmecisi Mustafa Çalkı, "Köprünün altından bir cismin akıntıyla ilerlediğini gördük. Yaklaşınca ceset olduğunu fark edip, güvenlik güçlerine haber verdik. Kaybolan zabıta memuru olduğu söyleniyor" dedi.



OTOPSİ YAPILACAK Savaş'ın cenazesinin olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılacağı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası