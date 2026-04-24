Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında 26 Nisan Pazar günü Ali Sami Yen'de oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak.

RAMS Park'ta 26 Nisan Pazar günü saat 20.00'de başlayacak ve hakem Yasin Kol'un yöneteceği dev derbide; Galatasaray kalesini milli oyuncu Uğurcan Çakır'ın koruması, Fenerbahçe'de ise Brezilyalı file bekçisi Ederson'un görev alması bekleniyor.

Ligde oynanan 30 maçta Galatasaray 71 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe 67 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmalarda kalesinde 23 gol görürken, Fenerbahçe ise 30 defa meşin yuvarlağı filelerinden çıkardı.

İKİ KALECİ DE 13'ER MAÇTA KALESİNİ KAPATTI

Galatasaray ve Trabzonspor formasıyla bu sezon lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Turkcell Süper Kupa'da 40 maçta forma giyen Uğurcan Çakır, bu maçlarda 41 gol yedi. Ligdeki 27 mücadelede kalesinde 20 gol gören Uğurcan, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 12 maçta da kalesinde aynı sayıda gol gördü. Süper Kupa'da da bir gole engel olamayan 30 yaşındaki file bekçisi, 13 mücadelede ise rakiplerine gol şansı tanımadı.

Uğurcan Çakır

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, bu sezon tüm kulvarlarda 35 maçta kaleyi korudu. Ligde oynadığı 23 maçta 23 gol yiyen Brezilyalı file bekçisi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 9 maçta kalesinde 10 gol gördü. Sarı-lacivertli formayla 2 Süper Kupa maçında kalesini gole kapatan Ederson, 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında ise bir gol yedi. Ederson, 35 maçta meşin yuvarlağı 34 kez kalesinden çıkarırken, 13 mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.

Ederson

UĞURCAN, 16 FENERBAHÇE MAÇI OYNADI

Galatasaray'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, kariyerinde 16 defa Fenerbahçe'ye rakip oldu. Trabzonspor formasıyla 14'ü lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere 15, Galatasaray formasıyla da ligde 1 defa sarı-lacivertlilere karşı sahaya çıkan Uğurcan Çakır, bu maçlarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 27 gol yiyen Uğurcan Çakır, yalnızca 1 mücadelede kalesini gole kapattı.

EDERSON, 3'ÜNCÜ GALATASARAY DERBİSİNE ÇIKACAK

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Ederson, bu sezon 3'üncü Galatasaray derbisini yaşayacak. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, iki takım 10 Ocak 2026'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelmişti. Bu maçta Fenerbahçe 2-0 kazanıp kupaya uzanırken, Ederson da kalesini gole kapatmıştı.

Brezilyalı kaleci, bu sezon 2 defa da Beşiktaş'a karşı forma giydi. Sarı-lacivertliler deplasmanda 3-2, sahasında ise 1-0 kazandı. Fenerbahçe, Ederson'un bu sezon forma giydiği 4 derbi maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

