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    Muğla adayı eski CHP’li vekil Aydın Ayaydın: Başka partide olduğum için AK Parti’ye oy vermemiştim

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    AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayaydın’ın geçmiş yıllarda sarf ettiği “22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" sözü tartışmalara neden oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Ayaydın, “CHP üyeliğimi sonlandıralı 1-2 yıl oluyor. Ben AK Parti'ye başka siyasi partide olduğum için oy vermemiştim. Ancak son seçimde AK Parti'ye oy verdim” ifadelerini kullandı.

    Muğla adayı eski CHP’li vekil Aydın Ayaydın: Başka partide olduğum için AK Parti’ye oy vermemiştim
    Politika Haberleri

    İstanbul'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilen CHP eski vekili Aydın Ayaydın’ın, geçmiş yıllarda sarf ettiği "22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" sözü çok konuşuldu.

    “SON SEÇİMDE OYUMU AK PARTİ'YE VERDİM"

    Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Ayaydın, "Ben siyaseti noktalamıştım. Bu teklifi siyaset yapmak için kabul etmedim. Yerel yönetim olduğu ve Muğla'nın sorunlarını çözmek için kabul ettim. Bunu siyaset olarak düşünmemek lazım. CHP üyeliğimi sonlandıralı 1-2 yıl oluyor. Ben AK Parti'ye başka siyasi partide olduğum için vermedim. Son seçimde AK Parti'ye verdim. Bahsedilen demecim, 14 Mayıs'tan önceydi. O tarihe kadar oy vermediğim doğru” şeklinde açıklama yaptı.

    MuğlaAk Parti
    Haberler > Politika > Muğla adayı eski CHP’li vekil Aydın Ayaydın: Başka partide olduğum için AK Parti’ye oy vermemiştim
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