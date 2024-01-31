Özgür Özel, Meral Akşener'e 'çok şaşırdım' deyip cevap verdi: Kavga istiyor

Yerel seçime sayılı günler kalırken Millet İttifakı'nın eski ortakları CHP ile İYİ Parti arasındaki gerilim sürüyor. Son olarak CHP lideri Özgür Özel'in Eskişehir'deki açıklamalarına tepki gösteren İYİ Parti lideri Meral Akşener 'Bunu açıklamak zorundasınız' demişti. Seçim bilbordlarının da İstanbul'da astırılmadığını iddia eden Akşener'e Özgür Özel'den dikkat çeken bir cevap geldi.

Yerel seçime iki aydan kısa bir süre kalırken muhalefet kanadında sular durulmuyor.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, ittifaka rest çektiği CHP'yi bir kez daha topa tutarken, CHP lideri Özgür Özel'i de İYİ Parti'nin AK Parti ile "tuhaf alışverişleri" olduğunu ima etmesinden eleştirmişti.

ÖZEL'E HESAP SORDU: CEVABINI VERMEK ZORUNDASIN

"Sayın Özel'e sesleniyorum; Bunun cevabın vermek zorundasınız." diyen Akşener, "Siz bilmeyebilirsiniz, 2017'de biz 'hayır' oyu için kampanya hazırladık. Kılıçdaroğlu'na sorun, CHP bir liralık yardım yapmış mı? Partimizi kurduk, nelerle karşılaştık. Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP ve emrindeki belediyeler eliyle bize bir kuruş para yardımı yapmış mı? Buna cevap vermek zorundasınız. Bu işin peşini bırakmayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL 'ŞAŞIRDIM' DEYİP AÇIKLADI: KAVGA ETMEK İSTİYOR

Bugün Akşener'in sözlerine cevap veren CHP lideri Özgür Özel ise Akşener'in sözlerine çok saşırdığını belirterek "Bizimle kavga etmek istiyor" diye konuştu.

Akşener'in tepkisine neden olan sözlerinde İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen ve Eskişehir'den aday olan İdris Nebi Hatipoğlu'nu işaret eden Özel şu ifadeleri kullandı:

“Ben gerçekten çok şaşırdım bu konuşmaya. İki ihtimal var. İhtimallerden bir tanesi, Genel Başkanımız ciddi şekilde yanıltılmış. İkincisi de Genel Başkan bizimle kavga etmek istiyor. Ben Genel Başkan ile kavga etmeyeceğim.

"AKŞENER'E KEFİLİM"

Akşener’e yanlış aksettirildiğini düşündüğüm Eskişehir konuşmamda ben ‘Geçmişte birlikte olduklarımızı birtakım imkanlar oluşturarak karşımıza çıkarıyor’ derken Eskişehir’deki AK Parti adayını kastettim. Benim ne Kemal beye sorma ihtiyacım var, ne bir başkasına. Ben Meral hanımın kişisel olarak da partisinin de bahsettiği konulardaki namusuna, dirayetine kefilim.”

"GEREKLİ MÜDAHALEYİ YAPARIM"

Öte yandan Akşener'in İstanbul ve Ankara’daki billboardlara seçim afişlerinin astırılmadığı iddiasına da cevap veren Özel, “Billboard meselesini duydum, şaşırdım. Sorup öğreneceğim. Yapabileceğim bir şey var mı? Varsa benim çözmem gereken. Gerekli müdahaleyi yaparım” dedi.