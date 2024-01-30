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    • Özgür Özel'den 'Büyükerşen' mesajı: Yılmaz hocanın bir eli Eskişehir belediyelerinde olacak

    CHP lideri Özel, aday gösterilmeyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in seçim çalışmalarında aktif olacağını söyledi. Özel, "Yılmaz hocanın bir eli Eskişehir belediyelerinde olacak" dedi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
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    Devlet Bahçeli, Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

    Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in 31 Mart 2024 seçimlerinde aday gösterilmemesine ilişkin konuşan Özel, "Yeni adayımıza gözü arkada kalmadan şehri teslim etti. Yılmaz hocanın bir eli Eskişehir belediyelerinde olacak. İlçelerimizin kampanyasını Yılmaz hocamız da yürütecek" dedi.

    BAHÇELİ'NİN ELEŞTİRİLERİNE CEVAP

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki "Özgür Bey, taşıma suyla değirmen dönmeyeceğine göre bu ittifakı kimlerle tesis edeceksiniz? İhanetin dem aldığı bir ittifaka nasıl Türkiye İttifakı demeyi içinize sindireceksiniz?" sözlerine Özel'den cevap geldi.

    DEM Parti ile her parti kadar ilişkileri olduğunu belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

    "Dem dem diyorlar, en fazla birer tane demli çay içtik. Özgür Özel ve CHP'nin DEM ile olan ilişkisi kamera önünde neyse arkada da odur. Arkada can ciğer olup önde farklı davrananlara karşı bu tavrımızı ortaya koyuyoruz. Dana etine zamn yüzde 343'e, patlıcan zammı yüzde 121'e dayanmış. Milletin derdi dem değil zam, zam, zam."

    Öte yandan Özel, hafta sonunda adaylar büyük oranda açıklanmış olacağını söyledi.

    BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında CHP'nin 'Türkiye İttifakı' açıklamasına tepki göstererek, şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Birileri bölücüleri, teröristleri yanına alsın, birileri yalan rüzgarından medet umsun, birileri utanamadan parti parti dolaşsın hatta DEM'lensin fırıldağa dönsün.. çırpınışları boşuna.

    31 Mart'ta herkesin bileğini bükeceğiz. Caninin, eşkiyanın, düşman besleyenlerin karşısında dimdik duracağız. 

    Zillet tutmadı, ittifakın çatı ismi olarak Türkiye'yi kullanacaklar. Gördüğümüz kadarıyla demlenmek CHP'ye hiç iyi gelmemiş, şuurunu kaybetmiş, siyasi aklını hepten tüketmiştir. Azgın Türkiye muhalifleriyle Türkiye İttifakı oluşturma gayesi bu sefalet yuvalarının iflah olmaz perişanlığını teyit etmekle kalmamış, aciz ve acınası siyasetlerini de deşifre etmeyi sağlamıştır.

    Özgür Bey, taşıma suyla değirmen dönmeyeceğine göre bu ittifakı kimlerle tesis edeceksiniz? İhanetin dem aldığı bir ittifaka nasıl Türkiye İttifakı demeyi içinize sindireceksiniz? Henüz kendi aranızda katılaşmış itilafları ve katran gibi yüzeye çıkmış ikilikleri aşamamışken Türkiye İttifakı'nı seslendirmeniz kara mizah değilse nedir? Sayın Kılıçdaroğlu'nun bütün izlerini silmenin, neredeyse ismini kapının önüne bırakmanın neresi Türkiye İttifakı'dır, neresi adamlık, neresi vefakarlık? Kürsüde gaza gelip kendini alkışlamayı bırak da yüreğin varsa bunu açıkla. PKK bu ittifakın neresinde, yanında mı yöresinde mi yedeğinde mi? DEM'cilere hayranlığın, devamlı savunman, el etek öpmen sırf ittifak için mi? Yoksa bilmediğimiz başka sakıncalı, sakat ilişkilerin de var mı? İhanetin ittifakı değil ancak ve ancak imhası olur. Bizden söylemesi.

    Türkiye Cumhuriyeti ihanetin kökünü kuratacak, kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. DEM'den medet umanların sonu sandıkta hüsrandır."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Devlet BahçeliYılmaz BüyükerşenEskişehir
    Haberler > Politika > Özgür Özel'den 'Büyükerşen' mesajı: Yılmaz hocanın bir eli Eskişehir belediyelerinde olacak
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