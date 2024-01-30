Bahçeli'nin sözleri ayakta alkışlandı: 2015'te başbakanlık teklif edildi, elimin tersiyle ittim

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında Davutoğlu'nun kendisine yönelik 'Başbakanlık makamının peşinde koştunuz' ifadelerine sert tepki gösterip, 2015'te kendisine başbakanlık teklifinin geldiğini ancak teklifi reddettiğini söyledi. CHP'nin 'Türkiye İttifakı' açıklamasına yönelik eleştirilerini de dile getiren Bahçeli, "DEM'lenmek CHP'ye hiç iyi gelmemiş, şuurunu kaybetmiş, siyasi aklını hepten tüketmiştir. Bu ittifakı kimle tesis edeceksiniz?" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Bu menfur ve melanet eylemi lanetliyorum. Türkiye düşmanları hiç boş durmuyor. Hain emellerinden hiç vazgeçmiyor.

Türkiye'nin istikbalini asimetrik talimatlara bel bağlamış casus ve cinayet örgütleri değil bizzat Cumhur'un aziz varlığı tayin edecektir.

Bilhassa 31 Mart seçimlerine kadar provokasyon ortamını canlı tutmayı ve ülkemizin sinir uçlarıyla oynamayı planlayan karanlık ellere karşı uyanık olmalıyız.

Milli birlik ve dirliğini kundaklamayı hedefleyen iç ve dış husumet cephesine fırsat veremeyiz, vermeyeceğiz. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğini korumak, ekonomik standartlarını yükseltmek devletin başlıca görevi olmakla birlikte hukukun üstünlüğünden taviz vermemek de hepimizin müşterek sorumluluğuna emanettir.

Türkiye Cumhuriyeti, suç örgütlerinin eylemi alanı değildir.

'MERSİN'DE DEM'LENMİŞ CHP'YE YER YOK'

Siyaseti kaygan bir zemine itenlere sessiz kalmayacağız.

Milletimizin oyalanacak takati kalmadı. Önümüzdeki demokratik eşik kazasız belasız atlatılmalıdır. Cumhur İttifakı bu hedefe kilitlenmiştir.

Milli menfaatlerimize aykırı davranan her kim ya da kimler varsa onlara karşı duruşumuz sarsılmayacaktır. İrademizin kaynağı büyük Türk milletidir.

Hiç kimse boş hayale kapılmasın. Mersin bizim Türkiye hepimizindir. Mersin'de DEM'lenmiş CHP'ye yer yoktur. Allah'ın izni ile 31 Mart'ta Mersin Cumhur İttifakı'nın idaresi altına giderecektir.

Önümüze fitne bariyerleri koyanları aşıp geçeceğiz. Yol haritamızı hazırladık, rotamızı çizdik.

'TÜRKİYE İTTİFAK'I TEPKİSİ

Birileri bölücüleri, teröristleri yanına alsın, birileri yalan rüzgarından medet umsun, birileri utanamadan parti parti dolaşsın hatta DEM'lensin fırıldağa dönsün.. çırpınışları boşuna.

31 Mart'ta herkesin bileğini bükeceğiz. Caninin, eşkiyanın, düşman besleyenlerin karşısında dimdik duracağız.

Zillet tutmadı, ittifakın çatı ismi olarak Türkiye'yi kullanacaklar. Gördüğümüz kadarıyla demlenmek CHP'ye hiç iyi gelmemiş, şuurunu kaybetmiş, siyasi aklını hepten tüketmiştir. Azgın Türkiye muhalifleriyle Türkiye İttifakı oluşturma gayesi bu sefalet yuvalarının iflah olmaz perişanlığını teyit etmekle kalmamış, aciz ve acınası siyasetlerini de deşifre etmeyi sağlamıştır.

Özgür Bey, taşıma suyla değirmen dönmeyeceğine göre bu ittifakı kimlerle tesis edeceksiniz? İhanetin dem aldığı bir ittifaka nasıl Türkiye İttifakı demeyi içinize sindireceksiniz? Henüz kendi aranızda katılaşmış itilafları ve katran gibi yüzeye çıkmış ikilikleri aşamamışken Türkiye İttifakı'nı seslendirmeniz kara mizah değilse nedir? Sayın Kılıçdaroğlu'nun bütün izlerini silmenin, neredeyse ismini kapının önüne bırakmanın neresi Türkiye İttifakı'dır, neresi adamlık, neresi vefakarlık? Kürsüde gaza gelip kendini alkışlamayı bırak da yüreğin varsa bunu açıkla. PKK bu ittifakın neresinde, yanında mı yöresinde mi yedeğinde mi? DEM'cilere hayranlığın, devamlı savunman, el etek öpmen sırf ittifak için mi? Yoksa bilmediğimiz başka sakıncalı, sakat ilişkilerin de var mı? İhanetin ittifakı değil ancak ve ancak imhası olur. Bizden söylemesi.

Türkiye Cumhuriyeti ihanetin kökünü kuratacak, kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak. Dem'den medet umanların sonu sandıkta hüsrandır.

'BAŞBAKANLIK MAKAMI BİZE TEKLİF EDİLDİ'

Davutoğlu senin özün kir tutmuş, temizlenmek için epey bir zaman harcaman gerek. Eğer başbakanlık arzusuna kapılsaydım koşmama gerek kalmazdı. Şartlar oluşmadan millet takdir etmeden dolambaçlı yollardan hiçbir koltuğa tenezzül etmez. Bizi bilen bilir tanıtan tanır. Sayın Davutoğlu, senin sicilini bilmeyen yoktur.

Doğrudur, 7 Haziran 2015'te seçimlerden sonra Başbakanlık makamı hem doğrudan hem de dolaylı olarak bize teklif edildi ancak ben siyasi bölücülerin desteği ve Türkiye'nin aleyhine olan iktidar yapısını elimin tersiyle itmeyi nefsimi çiğnemeyi vatan, millet ve şeref görevi saydım.

Bahçeli'nin 'başbakanlık' açıklamaları sonrası vekiller ayakta alkışladı

Bundan pişman olmadım, aynı duruşu yine göstererim. Sen Başbakanlık makamını terk etmedin, isabetli bir kararla kapının önüne konuldun.