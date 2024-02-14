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    • Saadet Partisi İBB Başkan adayı Aydın, Kağıthane'de seçmene vaatlerini anlattı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Saadet Partisi İBB Başkan adayı Aydın, Kağıthane&#039;de seçmene vaatlerini anlattı
    İstanbul, Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Yerel seçimlere 45 gün kala adayların saha çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kağıthane'de esnafı ziyaret eden Saadet Partisi İBB adayı Birol Aydın seçmene vaatlerini anlattı, "Ulaşım sistemini tamamen değiştireceğiz, sahipsiz köpek sorununu kökünden çözeceğiz" dedi.

    Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için 45 gün sonra sandığa gidecek. Seçim takvimi adım adım işlerken adayların seçmenlerle birebir temasları da hız kesmeden devam ediyor.

    Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane'de esnaf ziyaretinde bulundu. Hasdal Caddesi'ndeki esnafı gezerek sorunlarını dinleyen Aydın, ulaşım ve ekonomi gibi temel gündemlere ilişkin çözüm önerilerini paylaştı.

    Saadet Partisi İBB Başkan adayı Aydın, Kağıthane'de seçmene vaatlerini anlattı

    'ULAŞIM SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ'

    Aydın, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, esnafın kiralardan, otopark sorunundan, trafikte kalma süresinden ve alım gücünün düşmesinden şikayet ettiğini söyledi.

    Saadet Partisi olarak bu sorunları kökten çözmekte kararlı olduklarını kaydeden Aydın, "Ulaşım sistemini tamamen değiştireceğiz, sahipsiz köpek sorununu kökünden çözeceğiz" ifadesini kullandı.

    Aydın, ulaşıma özel önem vereceklerini belirterek, UBER ve benzeri seçenekleri değerlendirerek taksi sorununa da kalıcı çözüm bulacaklarını kaydetti.

    Saadet Partisi İBB Başkan adayı Aydın, Kağıthane'de seçmene vaatlerini anlattı

    BİROL AYDIN KİMDİR?

    1969 yılında Gümüşhane Şiran'da doğan Birol Aydın; lisans eğitimini 1992-1997 yılları arasında Tunus Zeytune Üniversitesi Yüksek İslam Uygarlığı Fakültesi'nde tamamladı.

    1997-2012 yılları arasında Tunus ve Kocaeli'de çeşitli alanlarda ticari faaliyetlerde bulundu.

    Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği'nin çeşitli kademelerinde görev aldı.

    Siyaset hayatında Fazilet Partisi Kocaeli İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı ve Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı gibi görevlerde bulunan Aydın, 2006 yılından bu yana Saadet Partisi GİK Üyesidir.

    2010-2019 yılları arasında sırasıyla Teşkilat, Tanıtma, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Aydın, Parti Sözcüsü olarak görevine devam ediyor.

    14 Mayıs 2023'te yapılan seçimler sonucunda Aydın, TBMM 28. Dönem Saadet Partisi İstanbul Milletvekili oldu.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İstanbulSeçim
    Haberler > Politika > Saadet Partisi İBB Başkan adayı Aydın, Kağıthane'de seçmene vaatlerini anlattı
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