Seferihisar adayı Ahmet Aydın: Satmaya değil, hizmet etmeye geliyoruz 

Cumhur İttifakı Seferihisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Aydın, "Borçsuz, temiz, yolları yapılmış bir belediye vadediyoruz. Satmaya değil, hizmet etmeye geliyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı Seferihisar Belediye Başkan Adayı Ahmet Aydın, CHP'li belediye başkanlarının sahilleri otellere sattığını belirterek "Biz satmaya değil, hizmet etmeye geliyoruz" dedi.

Yerel bir televizyonda gençlerin sorularını cevaplayan Aydın "Seferihisar’da hepimiz 15 yıldır satarak hizmet yapılmadığını tecrübe ettik. Eğer satarak hizmet yapılsaydı, şehircilik geliştirilseydi son 15 yıldır Seferihisar’ın Paris olması lazımdı. 31 Mart’tan sonra hep birlikte Seferihisar’ı değiştireceğiz. Hiçbir yer satışı yapmadan kamuda devamlılık esastır anlayışı ile bir plan ve program dahilinde borçlarını ödeyecek ve borçsuz bir belediyeye kavuşturacağız. 1 Nisan'dan itibaren başlatacağımız değişim hareketi ile beraber, satılmadan nasıl gerçek belediyecilik yapılacağını tüm vatandaşlarımıza göstereceğiz" diye konuştu.

ELLE TUTULUR HİZMETLERİ YOK

Seferihisar Belediyesinin 700 milyon liralık bir bütçeye sahip olduğu aktaran Aydın "Göreve geldikleri ilk gün eski Ürkmez belediye binasını, ikinci gün yazarlar evini sattılar. 15 yıldır görevdeler. 700 milyonluk bütçede elle tutulur gözle görülür bir eserleri yok. Seferihisar Belediyesinin kurumsal yapısı bozulmuş. Biz belediyemize kurumsal kimlik kazandıracağız. Seferihisar Belediyesinin ciddi anlamda yönetilememe sorunu var. Yol yapımı ve çevre temizliği gibi en temel hizmetleri dahi yapamadılar" eleştirisinde bulundu.

İMAR PLANINI BİLE YAPAMADILAR

AK Parti İlçe Başkanlığı döneminde Seferihisar'e çok sayıda yatırımın gelmesine aracılık ettiklerini kaydeden Aydın şunları söyledi: Ben ve arkadaşlarım çok sayıda yatırımın ve hizmetin Seferihisar’a kazandırılmasına vesile olduk. Bunlar Seferihisar tarihinin en büyük bütçeli yatırımlarıydı. Eğer engellemelerle karşılaşmasaydık bir bu kadar daha hizmet ve yatırımı Seferihisar’a kazandırırdık. En bariz örneği yeni devlet hastanesi projesi. 5 yıldır arkadaşlarımızla yeni hastane projesi için mücadele ediyoruz. En zor kısmı olan; arazi tahsisi, kaynak aktarma, yatırım programına alınma işlemlerini bitirdik. Belediye yönetiminin tek yapacağı imar planı yapmaktı, 5 yıldır tamamlayamadı. Eğer zamanında yapmış olsaydı bugün hastane binası çoktan tamamlanmış olurdu. 15 yılda yapılmayan hizmetleri 5 yılda yapacağız. İki yıl sonra Seferihisar köşe bucak tertemiz olacak, bir karış bozuk yol kalmayacak. İlçemizin en ücra köşesinde bile yollar yapılmış olacak. Tanıtımını yaptığımız 25 projenin altyapısı hazır. Bunları iki yıl içinde yaşama geçireceğiz. Dersimize iyi çalıştık."