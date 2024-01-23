Selahattin Demirtaş apar topar Diyarbakır'a getirildi!

DEMİRTAŞ APAR TOPAR DİYARBAKIR'A GETİRİLDİ

Edirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bu nedenle Diyarbakır'a getirildi.

DEM PARTİ AÇIKLAMA YAPTI

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Selahattin Demirtaş’ın annesi Sadiye Demirtaş rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır’da hastanede müşahade altındadır. Yoldaşımız Selahattin Demirtaş, talebi üzerine annesini görmek üzere Diyarbakır’a götürülmüş ve annesini ziyaret etmiştir. Dualarımız Sadiye Annemizle. Tek temennimiz en kısa zamanda sağlığına kavuşmasıdır." denildi.