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    Selahattin Demirtaş apar topar Diyarbakır'a getirildi!

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, apar topar Diyarbakır'a getirildi.

    Selahattin Demirtaş apar topar Diyarbakır&#039;a getirildi!
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi
    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Son DakikaSelehattin Demirtaş
    Haberler > Politika > Selahattin Demirtaş apar topar Diyarbakır'a getirildi!
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