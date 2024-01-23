Almanya'dan emsal 'DEM' kararı! Meclisteki partinin hazine yardımı kesildi

23 Ocak 2024 19:45 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 19:46

31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlere sayılı günler kala, siyasi partiler adaylarını açıklamaya hız verdi. Bu süreçte Hazine tarafından yapılacak seçim yardımları da netleşti. Genel seçimlerde yüzde 7 barajını aşan partilere yönelik olarak verilen hazine yardımından, eski adıyla HDP şimdiki adıyla DEM Parti'nin terör örgütü PKK ile mücadelenin yoğunluğuk kazandığı bir zamanda alacağı miktar ise tepki çekti.

PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'nin aldığı hazine yardımının kesilip kesilmeyeceği gündemde sıcaklığını korurken Almanya'da emsal bir karar geldi. Almanya'da Anayasa Mahkemesi demokratik temel düzeni hiçe saydığı gerekçesiyle aşırı sağcı partinin hazine yardımınının kesilmesini hükmetti.

AŞIRI SAĞCI PARTİNİN HAZİNE YARDIMI KESİLDİ

Anayasa Mahkemesi, Federal Meclis (Bundestag), Federal Eyalet Temsilciler Meclisi (Bundesrat) ve Alman hükümetinin, eski adıyla Nasyonal Demokrat Parti (NPD) yeni adıyla "Die Heimat" partisinin hazine yardımından men edilmesi talebiyle yaptığı başvuruyu görüştü.

Mahkeme Heyeti Başkanı Doris König, Die Heimat partisinin özgürlükçü demokratik temel düzeni hiçe saydığını belirterek, bu partinin hedeflerinin ve taraftarlarının davranışlarının, özgürlükçü demokratik temel düzeni ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu belirtti.

König, mahkeme heyetinin Siyasi Partiler Yasası'nın 18. Maddesi uyarınca 6 yıl süreyle eski adıyla NPD, yeni adıyla Die Heimat partisine hazine yardımının kesilmesi kararının verildiğini kaydetti.

ÜLKEMİZ ANAYASA DÜŞMANLARINI FİNANSE ETMİYOR

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Anayasa Mahkemesinin kararından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Demokratik ülkemiz, anayasa düşmanlarını finanse etmiyor." ifadesini kullandı.

EN BÜYÜK TEHDİT

Partilerin hazine yardımının kesilmesinin, demokrasinin korunması için bir araç olduğunu aktaran Faeser, aşrı sağın, demokrasi ve ülkede yaşayan insanlar için en büyük tehlike olduğunu yineledi.

TERÖR DESTEKÇİSİ DEM'E HAZİNEDEN 658 MİLYON TL

Öte yandan hazine yardımı almaya hak kazanan partiler genel seçimlerde alınan sonuçlara göre AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve DEM Parti oldu.

Partilerin aldıkları oy oranlarına göre paylaştırılan bütçede en çok payı AK Parti alırken terör örgütü PKK destekçisi DEM Parti ise 329 milyon lira Hazine yardımı yapıldı.

Bu tutar yerel seçimlerde yapılacak bir yardım daha nedeniyle 658 milyon liraya çıktı.