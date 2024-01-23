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    Almanya'dan emsal 'DEM' kararı! Meclisteki partinin hazine yardımı kesildi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Yerel seçimler hızla yaklaşırken, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'ye yapılan hazine yardımların kesilip kesilmeyeceği gündemden düşmüyor. Emsal karar Almanya'dan geldi. Almanya Anayasa Mahkemesi, "ülkemiz, düşmanlarını finanse etmiyor" diyerek meclisteki aşırı sağcı partinin hazine yardımını kesti.

    Almanya&#039;dan emsal &#039;DEM&#039; kararı! Meclisteki partinin hazine yardımı kesildi
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

    31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlere sayılı günler kala, siyasi partiler adaylarını açıklamaya hız verdi. Bu süreçte Hazine tarafından yapılacak seçim yardımları da netleşti. Genel seçimlerde yüzde 7 barajını aşan partilere yönelik olarak verilen hazine yardımından, eski adıyla HDP şimdiki adıyla DEM Parti'nin terör örgütü PKK ile mücadelenin yoğunluğuk kazandığı bir zamanda alacağı miktar ise tepki çekti.

    PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'nin aldığı hazine yardımının kesilip kesilmeyeceği gündemde sıcaklığını korurken Almanya'da emsal bir karar geldi. Almanya'da Anayasa Mahkemesi demokratik temel düzeni hiçe saydığı gerekçesiyle aşırı sağcı partinin hazine yardımınının kesilmesini hükmetti.

    Almanya'dan emsal 'DEM' kararı! Meclisteki partinin hazine yardımı kesildi

    AŞIRI SAĞCI PARTİNİN HAZİNE YARDIMI KESİLDİ

    Anayasa Mahkemesi, Federal Meclis (Bundestag), Federal Eyalet Temsilciler Meclisi (Bundesrat) ve Alman hükümetinin, eski adıyla Nasyonal Demokrat Parti (NPD) yeni adıyla "Die Heimat" partisinin hazine yardımından men edilmesi talebiyle yaptığı başvuruyu görüştü. 

    Mahkeme Heyeti Başkanı Doris König, Die Heimat partisinin özgürlükçü demokratik temel düzeni hiçe saydığını belirterek, bu partinin hedeflerinin ve taraftarlarının davranışlarının, özgürlükçü demokratik temel düzeni ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu belirtti.

    Almanya'dan emsal 'DEM' kararı! Meclisteki partinin hazine yardımı kesildi

    König, mahkeme heyetinin Siyasi Partiler Yasası'nın 18. Maddesi uyarınca 6 yıl süreyle eski adıyla NPD, yeni adıyla Die Heimat partisine hazine yardımının kesilmesi kararının verildiğini kaydetti.

    ÜLKEMİZ ANAYASA DÜŞMANLARINI FİNANSE ETMİYOR

    Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Anayasa Mahkemesinin kararından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Demokratik ülkemiz, anayasa düşmanlarını finanse etmiyor." ifadesini kullandı.

    EN BÜYÜK TEHDİT

    Partilerin hazine yardımının kesilmesinin, demokrasinin korunması için bir araç olduğunu aktaran Faeser, aşrı sağın, demokrasi ve ülkede yaşayan insanlar için en büyük tehlike olduğunu yineledi.

    Almanya'dan emsal 'DEM' kararı! Meclisteki partinin hazine yardımı kesildi

    TERÖR DESTEKÇİSİ DEM'E HAZİNEDEN 658 MİLYON TL

    Öte yandan hazine yardımı almaya hak kazanan partiler genel seçimlerde alınan sonuçlara göre AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve DEM Parti oldu.

    Partilerin aldıkları oy oranlarına göre paylaştırılan bütçede en çok payı AK Parti alırken terör örgütü PKK destekçisi DEM Parti ise 329 milyon lira Hazine yardımı yapıldı.

    Bu tutar yerel seçimlerde yapılacak bir yardım daha nedeniyle 658 milyon liraya çıktı.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
    AlmanyaDem Parti
    Haberler > Politika > Almanya'dan emsal 'DEM' kararı! Meclisteki partinin hazine yardımı kesildi
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