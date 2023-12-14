Şeyh Said krizi büyüyor! Ensarioğlu'nun ihracı isteniyor
- Güncelleme Tarihi:
Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi
İyi Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu’nun Şeyh Said ile ilgili açıklamaları sebebiyle partiden ihracı isteniyor.
HABER MERKEZİ / ANKARA - Şeyh Said ile ilgili açıklamaları sebebiyle disipline sevk edilen İyi Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu’na partisinden tepkiler gelmeye devam ediyor.
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok “Ben, cumhuriyet ve devrimlerine destek verenlerin canlarını ve mallarını helal kılan fetvalar yayınlayanları kutsayanlarla, aynı partide olmak istemiyorum” diyerek Ensarioğlu’nun derhâl partiden ihracını istedi.
Ensarioğlu ise, Şeyh Said’le ilgili açıklamalarını “Genel Başkan’la konuşacağım. Kimse beni bölücü ve vatan hainliği ile itham edemez” diyerek kendini savundu. İyi Parti yönetiminin, tabandan ve parti içinden gelen baskılar sebebiyle Ensarioğlu’nu ihraç edeceği konuşuluyor.