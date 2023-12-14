Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Politika > Şeyh Said krizi büyüyor! Ensarioğlu'nun ihracı isteniyor

    Şeyh Said krizi büyüyor! Ensarioğlu'nun ihracı isteniyor

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Şeyh Said krizi büyüyor! Ensarioğlu&#039;nun ihracı isteniyor
    İyi Parti, Şeyh Said, Salim Ensarioğlu

    İyi Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu’nun Şeyh Said ile ilgili açıklamaları sebebiyle partiden ihracı isteniyor.

    HABER MERKEZİ / ANKARA - Şeyh Said ile ilgili açıklamaları sebebiyle disipline sevk edilen İyi Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu’na partisinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

    İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok “Ben, cumhuriyet ve devrimlerine destek verenlerin canlarını ve mallarını helal kılan fetvalar yayınlayanları kutsayanlarla, aynı partide olmak istemiyorum” diyerek Ensarioğlu’nun derhâl partiden ihracını istedi.

    Ensarioğlu ise, Şeyh Said’le ilgili açıklamalarını “Genel Başkan’la konuşacağım. Kimse beni bölücü ve vatan hainliği ile itham edemez” diyerek kendini savundu. İyi Parti yönetiminin, tabandan ve parti içinden gelen baskılar sebebiyle Ensarioğlu’nu ihraç edeceği konuşuluyor.

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...