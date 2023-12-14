Şeyh Said krizi büyüyor! Ensarioğlu'nun ihracı isteniyor

14 Aralık 2023 04:26 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 04:26

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ / ANKARA - Şeyh Said ile ilgili açıklamaları sebebiyle disipline sevk edilen İyi Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu’na partisinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok “Ben, cumhuriyet ve devrimlerine destek verenlerin canlarını ve mallarını helal kılan fetvalar yayınlayanları kutsayanlarla, aynı partide olmak istemiyorum” diyerek Ensarioğlu’nun derhâl partiden ihracını istedi.

Ensarioğlu ise, Şeyh Said’le ilgili açıklamalarını “Genel Başkan’la konuşacağım. Kimse beni bölücü ve vatan hainliği ile itham edemez” diyerek kendini savundu. İyi Parti yönetiminin, tabandan ve parti içinden gelen baskılar sebebiyle Ensarioğlu’nu ihraç edeceği konuşuluyor.