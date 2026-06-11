TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Netanyahu'yu "soykırımcı cani" olarak nitelendiren Kurtulmuş, bu sözlerin uluslararası alanda hiçbir değerinin olmadığını vurguladı. Türkiye'nin, İsrail'in yayılmacı politikalarına ve işlediği suçlara karşı durmaya kararlılıkla devam edeceğini belirten Meclis Başkanı, Netanyahu ve ekibinin uluslararası mahkemelerde hesap vereceğini ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Zambiya Ulusal Meclisi Başkanı Nelly Mutti ile Meclis'te bir araya geldi. Kurtulmuş ve Mutti baş başa görüşmenin ardından Meclis Tören Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı, yerinde ve haklı olarak Türkiye'nin menfaatlerini korumayı hedefleyen, Türkiye'ye karşı saldırgan, kötü niyetli amaçlarla ortaya çıkması muhtemel adımları engellemek için söylediği sözlerin Türkiye'nin milli menfaatlerini korumaya yönelik olduğuna dikkati çekti.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katliam sorumlusu, soykırım suçlusu, ellerinde masum, sivil, çocuk ve kadın Filistinlilerin kanı bulunan Netanyahu'nun, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu perspektife, politikaya karşı söyleyecek bir tek sözü yoktur. Onun için biraz telaşla dile getirdiği ve Cumhurbaşkanımızı itham eden bu sözlerini tamamıyla kendisine iade ediyoruz. Bir soykırımcı caninin söylediği sözlerin uluslararası alanda hiçbir kıymetiharbiyesi olmadığını bir kere daha TBMM çatısı altından ifade ediyoruz, ilan ediyoruz."

"İSRAİL'İN ELİ KANLI BAŞBAKANI'NIN SÖYLEDİĞİ SÖZLERİN HİÇBİR KIYMETİHARBİYESİ YOK"

Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımız, aklıselim, vicdan sahibi ve bölge halklarının tamamına karşı sorumluluk sahibi olan siyasetçi olarak, vizyon sahibi olan bir küresel lider olarak, çok haklı olarak İsrail'in yayılmacılığına her zaman olduğu gibi bugün de karşı çıkıyor. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kurum ve kuruluşları olarak başta milletin temsilcisi, Türkiye demokrasisinin kalbi olan TBMM olarak biz de İsrail'in bu yayılmacılığını, İsrail'in eli kanlı çetesinin işlediği suçların karşısında durmaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz. Bu bizim insanlığa, tarihe, insanlığın ortak vicdanına karşı sorumluluğumuzdur. İsrail'in eli kanlı Başbakanı'nın söylediği sözlerin hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur ve dünya kamuoyunda da en ufak bir ağırlığı yoktur." dedi.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşunun, yanında, arkasında olduklarını vurguladı. Soykırım suçlusu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yaptıklarının hesabını uluslararası mahkemelerde vereceğini ifade eden Kurtulmuş, insanlık vicdanında mahkum olan Netanyahu ve ekibinin uluslararası mahkemeler tarafından da mahkum edileceğini belirtti.

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