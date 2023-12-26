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    Uzun süredir gözükmüyordu…Sinan Oğan hangi ülkede tatil yapıyor

    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde dikkatleri üzerine çeken Sinan Oğan’ın yurt dışında tatil yaptığı öğrenildi.

    Uzun süredir gözükmüyordu…Sinan Oğan hangi ülkede tatil yapıyor
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Zafer Partisi ile birkaç partinin bir araya gelerek son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterdiği Sinan Oğan uzun süredir ekranlarda ve etkinliklerde görülmüyordu.

    Oğan, Londra’nın ünlü Türk lokantası Sofra’da yemek yerken ünlü şef Hüseyin Özer ile fotoğraf çektirdi.

    Özer, Sinan Oğan ile birlikte çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak, “Restoranımda sizi ağırlamak gerçekten bir zevkti. İyiliğiniz ve varlığınız gerçekten özel kıldı. Harika bir misafir olduğunuz için teşekkür ederim!”notunu düştü.

    Uzun süredir gözükmüyordu…Sinan Oğan hangi ülkede tatil yapıyor

    SİNAN OĞAN KİMDİR?

    Sinan Oğan, Türk siyasetçi ve stratejik araştırmacıdır. 1969 yılında Iğdır’ın Melekli beldesinde Azeri kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuş, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi’nde doktora yapmıştır. Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve dekan yardımcısı olarak çalışmıştır. TİKA’nın Azerbaycan temsilciliğini yapmıştır. 2011 yılında MHP’den Iğdır milletvekili seçilmiş, ancak daha sonra partiden ihraç edilmiştir. 2023 yılında ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olmuştur.

    ŞEF HÜSEYİN ÖZER KİMDİR?

    Hüseyin Özer, Türkiye’den İngiltere’ye göç etmiş ve Londra’da başarılı bir şef ve restoran sahibi olmuş bir kişidir. 1949 yılında Tokat’ta doğan Özer, zorlu bir çocukluk geçirmiş, okula gitmemiş, Ankara ve İstanbul’da çeşitli işler yapmıştır. Askerlik sonrası Londra’ya giden Özer, burada bir kebapçıda çalışmaya başlamış, daha sonra kendi restoranlarını açmıştır. Özer, Türk yemeklerini İngiliz kraliyet ailesine de tattırmıştır.



    Düzenleyen: Ümit Karadağ - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Sinan OğanIngiltere
    Haberler > Politika > Uzun süredir gözükmüyordu…Sinan Oğan hangi ülkede tatil yapıyor
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