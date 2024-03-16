Valilikten İmamoğlu'nun mitingindeki protestoya ilişkin açıklama: Daha önce tutuklanmış
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
İBB Başkanı İmamoğlu'nun metro açılışı sırasında bir vatandaşın Kuran-ı Kerim’i kaldırarak "Başkanım bakar mısınız? Elimde Kuran-ı Kerim var. Kuran sizi çarpacak" sözlerine ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik, vatandaşın pek çok suçtan soruşturma dosyasının bulunduğunu ve 2022'de bir süre tutuklu bulunduğunu aktardı. Açıklamada olayla ilgili tahkikat başlatıldığı duyuruldu.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının ilk etabının açılış töreninde vatandaşlara seslendi. İmamoğlu'nun konuşması sırasında hareketli anlar yaşandı.
Bir vatandaş Kuran-ı Kerim’i kaldırarak İmamoğlu'na tepki gösterdi. Yaşlı kadın İBB başkanına seslenerek "Başkanım bakar mısınız? Elimde Kuran-ı Kerim var. Kuran sizi çarpacak. Yalancı" ifadelerini kullandı.
2022'DE TUTUKLANMIŞ
Olaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında kadının çok sayıda suçtan soruşturma dosyasının bulunduğu ve bir süre tutuklu kaldığı tespitine yer verildi.
VALİLİK AÇIKLAMASI
Valilik açıklaması şu şekilde:
Çekmeköy ilçemizde İBB tarafından gerçekleştirilen program sırasında, (B.K) adlı vatandaşın elindeki Kur’an-ı Kerim’i havaya kaldırarak gerçekleştirdiği protesto olayına ilişkin incelemelerde (B.K) adlı şahsın 'Tehdit, hakaret, mala zarar verme, hakkı olmayan yere tecavüz, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, konut dokunulmazlığı ihlali' suçları kapsamında soruşturma dosyalarının bulunduğu, 2022 yılında Rize L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bir süre tutuklu kaldığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde şahsın herhangi bir örgütsel irtibatına rastlanılmamış olup konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır.
Kaynak: Türkiye Gazetesi