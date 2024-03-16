Valilikten İmamoğlu'nun mitingindeki protestoya ilişkin açıklama: Daha önce tutuklanmış

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Mart 2024 21:34 - Güncelleme: 16 Mart 2024 21:47 - Güncelleme:

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

İBB Başkanı İmamoğlu'nun metro açılışı sırasında bir vatandaşın Kuran-ı Kerim’i kaldırarak "Başkanım bakar mısınız? Elimde Kuran-ı Kerim var. Kuran sizi çarpacak" sözlerine ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik, vatandaşın pek çok suçtan soruşturma dosyasının bulunduğunu ve 2022'de bir süre tutuklu bulunduğunu aktardı. Açıklamada olayla ilgili tahkikat başlatıldığı duyuruldu.