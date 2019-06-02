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2 Haziran 2019 Pazar
  3. Benimle kerpiç yaptılar

Benimle kerpiç yaptılar

Benimle kerpiç yaptılar

Bir zengin öldü. Bir köşk ile iki oğlu kaldı. Köşkü taksimde anlaşamadılar.

Duvardan bir ses geldi: (Benim için birbirinize düşman olmayınız. Ben bir padişah idim. Çok yaşadım. Mezarda yüz otuz sene kaldım. Sonra, toprağımla çanak çömlek yaptılar. Kırk sene evlerde kullandılar. Kırıldım. Sokağa atıldım. Sonra, benimle kerpiç yaptılar. Bu duvarın inşasında kullandılar. Birbirinizle dövüşmeyiniz. Siz de, benim gibi olacaksınız) dedi.

 

02.06.2019 - 06:13

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Yavan dolma Tarifi haberimizde. İşte detaylar Detay

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