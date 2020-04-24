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1 Ramazan 1441
24 Nisan 2020 Cuma
  3. Fırınlarda ramazan hareketliliği

Fırınlarda ramazan hareketliliği

Fırınlarda ramazan hareketliliği

Koronavirüs (Covid-19) tedbirleriyle birlikte girilen ramazan ayı dolayısıyla fırınlarda hareketlilik başladı.

Karabük'te, ramazan ayının başlamasıyla birlikte fırınlarda hareketlilik başlarken, fırınlar korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara da riayet ediyor. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda iftardan iki saat önce pide üretimini durduracak olan fırınlar, iftar vaktine kadar satış yapabilecek.

Ayrıca ramazan ayı süresince il genelinde fırınlarda yoğunluk oluşmasını engellemek amacıyla, 40 metrekare ve üzeri büyüklükteki fırınlarda sosyal mesafe dikkate alınarak fırın çalışanlar haricinde en fazla 3 kişi aynı anda içeri alınacak. 40 metrekareden daha küçük fırınlarda ise fırın çalışanları haricinde aynı anda en fazla 2 kişi içeri alınabilecek.

Ramazan ayı dolayısıyla yoğunluğun yaşandığı fırınlar, giriş çıkışın kısıtlandığı köylere de ekmek ve pide servisi başlattı.

Kalenderler Safranbolu Somun Ekmeği Fırını sahibi Mustafa Gezgen, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayına yoğun bir iş temposuyla başladıklarını söyledi.

Koronavirüs nedeniyle bu ramazan ayının nasıl geçeceğini kestiremediklerini ifade eden Gezgen, "Koronavirüs bütün sektörleri etkilediği kadar olmasa da bizi de mutlaka etkilemiş durumda. Bu sektörün gıda sektörü olmasından dolayı belirli bir kapasitede çalışıyorduk ramazan heyecanıyla ne olacağını tahmin edemiyoruz. Her seneki ramazan gibi yoğun temponun olacağını beklemiyoruz" dedi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 26 Nisan Pazar saat 24.00'a kadar köylere giriş ve çıkışların kısıtlandığını, köylere ekmek ve pide servisi yaptıklarını aktaran Gezgen, şunları kaydetti:

"Köyde kalan 65 yaş üstü ve diğer köy halkının ekmek ve pidelerini gönderdik. Onları da ekmeksiz ve pidesiz bırakmıyoruz. Onlarında yoğunluğunun devam etmesinden yoğun üretim kapasite
miz var. İlave personel ekledik. Salgın koşulları içerisinde gayet makul olumlu bir karar, buna da uymak zorundayız. İftardan önce 17.00'da üretim bitecek, stokladığımız ekmek ve pideleri istediğimiz saate kadar satacağız. Bu hastalığın bir an önce bitmesi için bizimde bir desteğimiz, katkımız olursa ve elimizden gelen ne ise onu sağlayacağız."

24.04.2020 - 16:17

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