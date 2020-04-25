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25 Nisan 2020 Cumartesi
  3. Ramazan akşamlarını boş geçiren tarihi camiler fotoğraf karelerine yansıdı

Ramazan akşamlarını boş geçiren tarihi camiler fotoğraf karelerine yansıdı

Ramazan akşamlarını boş geçiren tarihi camiler fotoğraf karelerine yansıdı

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının Ramazanın ilk günlerine gelmesiyle birlikte tarihi camiler, önceki yılların aksine boş kaldı. Minareleri mahyalarla süslenen camiler ve boş meydanlar fotoğraf karelerine yansıdı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uyguladığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci günü Ramazan ayına denk gelmesiyle İstanbul’da tarihi camiler boş kaldı. Ramazan ayında özellikle Sultanahmet Camii’nin çevresinde yapılan sokak iftarlar bu yıl yerini hüzne bıraktı. Ramazan akşamlarıyla bütünleşen ve iftardan sahura kadar insan yoğunluğunun yaşandığı tarihi meydan, bu sene adeta sessizliğe büründü. Minareleri mahyalarla süslenen tarihi camiler ve meydanlar ise fotoğraf karelerine yansıdı.

25.04.2020 - 22:39

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