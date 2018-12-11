Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yöntemin, hastalara büyük avantajlar sağlayacağı belirtildi. İlk defa gerçekleştirilen yöntemle ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Akın “Daha az ağrı hissedilen işlem sonrası hasta bileğine küçük bir bant konularak istirahate alınıyor. Hareket etmesine ve ihtiyaçlarını karşılamasına izin verdiğimiz hasta 3-4 saat içinde taburcu edilebiliyor” dedi.