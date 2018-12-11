Yeni yöntemin, hastalara büyük avantajlar sağlayacağı belirtildi. İlk defa gerçekleştirilen yöntemle ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Akın “Daha az ağrı hissedilen işlem sonrası hasta bileğine küçük bir bant konularak istirahate alınıyor. Hareket etmesine ve ihtiyaçlarını karşılamasına izin verdiğimiz hasta 3-4 saat içinde taburcu edilebiliyor” dedi.
Kasık yerine el üzerinden anjiyo
11.12.2018 - 07:23 | Son Güncelleme: 11.12.2018 - 07:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, kasık bölgesi yerine halk arasında enfiye çukuru olarak bilinen elin başparmağı ile işaret parmağı arasındaki bölgeden güvenli, komplikasyonsuz yeni koroner anjiografi yöntemi gerçekleştirildi.
Etiketler : anjiyo,
592863 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/592863.aspx
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