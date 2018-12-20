Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Beş çocuk ve altı torun sahibi olan 73 yaşındaki Nihal Mermer, iki yıldır mide bulantısı, iştahsızlık ve bacağındaki kilitlenme rahatsızlığı yaşıyordu. Beş ay önce evinde gözleri karararak düşünce doktora gitti. Yapılan tetkiklerde şikâyetinin sebebinin aort damarını 180 derece saran futbol topu büyüklüğünde bir batın tümörü olduğu tespit edildi.

Çocuklarının israrına rağmen doktora gitmediğini söyleyen Mermer “Şikâyetlerim her gün artıyordu. Karnım şişmeye başlamıştı. Hatta hamile bir kadının karnı kadar büyümüştü. Evde bayıldıktan sonra hastaneye gittiğimizde doktorlar bize karnımın sol tarafında tümör olduğunu, sağ tarafında da su biriktiğini söylediler” dedi.

Nihal Mermer, tedavi olmak için birçok doktora gitti ancak her doktordan aynı cevabı aldı: “Tümör aort damarını sararak damara yapıştığı için ameliyat da, ilaç ve ışın tedavisi de hayati riske sebep olur. Bu yüzden tedavi edilemez.”

Annelerini tedavi ettirmeyi kafalarına koyan çocukları Memorial Hizmet Hastanesi Genel Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükuncu ve Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Harun Arbatlı’ya ulaştı. Prof. Dr. Büyükuncu ve Prof. Dr. Arbatlı, operasyonun son derece riskli olduğunu ancak birlikte hareket ederek hastayı sağlığına kavuşturabileceklerini söylediler. Tümörün başarılı bir şekilde alınması için aort ile tümör arasındaki damar bağlantılarını kontrol altına aldıklarını belirten Prof. Dr. Harun Arbatlı “Öncelikle yapılan anjiyo ve embolizasyon ile damar bağlantıları ortadan kaldırıldı. Daha sonra Prof. Dr. Büyükuncu ve ekibi başarılı bir şekilde tümörü temizledi. Nihal Hanım’ın aort damarı artık tüm işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirecek” dedi.

Beş saat süren bir ameliyatla tümörün çıkarıldığını söyleyen Prof. Dr. Yılmaz Büyükuncu “25x30 santimetre çapındaki tümörü aort üzerinden kazıyarak tamamına yakın çıkardık. Damarlar üzerine yapışık olan kısımlar da hiçbir hasar vermeden kalp ve damar cerrahisi tarafından çıkarıldı” dedi.

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Prof. Dr. Yılmaz Büyükuncu ve Prof. Dr. Harun Arbatlı, riskli operasyonu göze alarak Nihal Mermer’in kalbini besleyen ana damarı tamamen saran tümörü kazıyarak temizledi.