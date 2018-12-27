Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Dairesi verilerine göre ülkemizde en sık görülen 10 kadın kanseri içinde 7’nci sırada yer alan yumurtalık kanseri, az görülmesine rağmen en çok öldüren kanserlerden olduğu için büyük önem taşıyor. Yumurtalık kanserini düşündürecek çok özel bir belirti olmaması sebebiyle çoğunlukla ileri evrede teşhis alan bu hastalığın erken teşhisi için yıllık kontrollerin aksatılmaması gerektiği vurgulanıyor.



YÜZDE YETMİŞİ GEÇ TEŞHİS

Hastalığın ancak yüzde 20-30’unun erken evrede saptanabildiğini söyleyen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke “Yumurtalık kanserinin henüz yeni oluştuğu safhalarda tam anlamı ile belli olmayan ve geçici şikâyetlere sebep olmasından dolayı genel olarak hastalar tarafından pek önemsenmemektedir. Karın ağrısı, şişkinlik, hazımsızlık, kanserin erken dönemdeki belirtilerdir. Tümör, ileri evrede çevre organlara baskı yaptığı için, karın ağrısı, aşağı doğru baskı hissi, vajinal kanama gibi çok da belirgin olmayan şikâyetler ortaya çıkar. Bu durumda hastanın doktora gitmesine sebep olan en önemli şikâyet, aşırı karın şişliğidir. Karın şişliğinin sebebi ise genellikle karnın içerisindeki sıvı birikimi yani asittir” dedi. Ailede birinci ve ikinci derece akrabalarda meme ve yumurtalık kanseri olmasının riski artırdığını belirten Prof. Dr. Karateke “Ailevi olarak bazı kalıtımsal genetik hasarların olması (BRCA gen mutasyonları) hem meme hem de yumurtalık kanseri riskini artırır” diye konuştu.



FAZLA DOĞUM RİSKİ DÜŞÜRÜYOR

Prof. Dr. Karateke, bunlarla birlikte, doğum sayısının çok olması, emzirme, doğum kontrol hapları, kadın üreme kanalı olan tüplerin bağlanmasının yumurtalık kanseri riskini azalttığını belirtti.

MENOPOZDAN SONRA ARTIYOR

“Genellikle menopoz sonrası görülür. Görülme yaşı ortalama 63’tür ama üreme çağındaki kadınlarda hatta genç kızlarda bile görülebilmektedir. Over kanseri jinekolojik kanser ölümlerinin en sık sebebi olması nedeniyle çok önemlidir” dedi.

BELİRTİLERİ NELER?

Bacak ağrısı ve kabızlık da önemli işaret:

Yumurtalık kanserinde bacak ağrısı ve kabızlığın ileri evre belirtiler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karateke “Biraz daha ilerleyen zamanlarda tümörün büyümesi ile ve kalın bağırsağın üstüne baskı yapması ile kabızlık ya da ishal gibi şikâyetler ortaya çıkar. Karında şiddetli ağrı ve karnın şişliği, dolgunluk hissi, bulantı kusma, gaz ve bacak ağrısı gibi diğer rahatsız edici problemler de görülür” dedi.

CA125 proteini ile kandan teşhis:

Yumurtalık kanserinin normal kadın doğum muayenesinde teşhis edilemeyeceğini ancak büyümüş olan bir yumurtalığın doktorun dikkatini çekeceğini hatırlatan Prof. Dr. Karateke, kanda CA125 proteininin artışının yumurtalık tümörünü işaret ettiğini söyledi. Bunun yanı sıra ultrason ve tomografi tetkikleriyle yumurtalıktaki anormal yapıların belirlenebileceğini sözlerine ekleyen Prof. Dr. Karateke “Yumurtalık kanseri için kesin teşhis yolu biyopsidir. Her kist, kanser değildir. Görüntülemede şüphe uyandıran kitlenin tamamı mümkün olduğunca geniş şekilde çıkarılıp patolojiye gönderilir” dedi.