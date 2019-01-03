Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Kalbin yaz ve kış ayarı olduğunu söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez “Soğukta kalp daha fazla çalışmak zorunda kalır. Çünkü soğuk havada atım hızını ve kan dolaşımını hızlandırarak, vücudun sıcaklığını korumaya çalışır. Kalp problemi olanlarda yeteri kadar dolaşım sağlanamayınca hayati riskler ortaya çıkabilir. Kalp hastaları yaz başında olduğu gibi kışın da doktorlarına giderek tetkiklerini yaptırmalı ve ilaç dozlarını yeniden ayarlatmalıdır” dedi.

Soğukta kalp krizi riskinin arttığına işaret eden Prof. Dr. Sönmez “Kalp hastalarının direkt olarak soğuğa maruz kalmaması ve dışarıda dolaşırken rüzgârı göğüs bölgelerinden almamaları gerekir. Havayı da mümkünse bir atkı ile ısıtarak havayı içlerine almalıdırlar” dedi.