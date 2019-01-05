Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Alıçın hafif ekşi tadı ve yüksek orandaki C vitamini içeriğiyle kış aylarında nezle ve gribe karşı savunma mekanizmasını güçlendirdiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel “Alıç meyvesinin bilinen etkileri arasında kalp hastalıkları da bulunuyor. Alıç, koroner damarları genişleterek kan dolaşımını hızlandırır. Ayrıca literatürde kolesterolü ve dengelediği konusunda da çalışmalar var” diyor. Alıç meyvesinin aynı zamanda metabolizmayı hızlandırdığını da belirten Çengel, bu etkisiyle fazla kalori yakmayı sağlayarak kilo vermeye de yardımcı olduğunu ifade ediyor.