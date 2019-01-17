Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Tansiyon deyince hep yüksek tansiyonun sebeplerini ve yol açtığı hastalıkları konuşuyoruz. Ancak tansiyonun düşük olması da hastalık belirtisi. Tansiyonun düşüklüğünün rakamlardan ziyade kişinin kendini iyi ya da kötü hissetmesiyle değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Türk Nefroloji Derneği Genel Sekreteri ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Arıcı “Kişi kendini iyi hissetse de büyük tansiyonun 10’un altında olması çok sağlıklı değildir. Düşük tansiyon, böbrek üstü bezi hastalıkları, kalp hastalıkları, tiroit, ileri yaşlarda ise Alzheimer’ın belirtisi olabilir” dedi.

İdeal tansiyon değerlerinin 130/80 olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Arıcı, bu rakamın üzerine çıkıldıkça böbrek ve kalp ve damar hastalıkları riskinin arttığını belirterek, “Hipertansiyonla ilgili kılavuzlar ne kadar düşürürsek o kadar iyi diyorlar ancak düşük tansiyonun da bir sınırı var. Dikkatli olmak gerekir; bazı hastalıkların habercisi olabilir” dedi.

DÜŞÜKTEN NEYİ KASTEDİYORUZ?

Kadınların çoğunun tansiyonu genel topluma göre daha aşağıda olduğu için düşük değerlendirmesinin doğru yapılması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Arıcı “Düşük tansiyon sizi ayakta tutamayan, yürümeye engel olan, ayağa kalktığınızda başınızı döndüren ve enerjinizi bitiren tansiyondur. Kişinin tansiyonu 90-60 olabilir ama hiçbir şikâyeti yoksa o düşük değildir. Ancak yine de büyüğün 10’un altında olduğu durumlar hastalık açısından araştırılmalıdır” diye konuştu.

30 PUAN ARTIŞA DİKKAT

Normalde düşük olan tansiyonun yaş ilerledikçe, tuz alımı arttıkça, kadınlarda menopoza girdikten sonra yükselmeye başlayacağını vurgulayan Prof. Dr. Arıcı, bu noktada artış miktarının önemli olduğunu belirterek “90 olan büyük tansiyon aniden 120’ye çıktıysa bu riskli bir durumdur. Hekimler 120’ye ilaç vermek istemezler ama 90’dan 120’ye ani yüksekliş baş ağrısı ve konsantrasyon bozukluğu yapıyorsa o kişiye iyi bir hekim kontrolünde düşük doz tansiyon ilacı verilmelidir” dedi.4

KÜÇÜKLE BÜYÜK ARASINDAKİ FARK

Sağlıklı bir insanda küçük tansiyonla büyük tansiyon arasındaki farkın 30-40 arasında olması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Arıcı, aradaki farkın 60-70’in üzerine çıkması durumunda ciddi bir kalp hastalığı ya da tiroit fonksiyon bozukluğundan şüphe etmek gerektiğine dikkat çekti.

NADİR GÖRÜLÜR AMA ÖLDÜRÜR

Toplumda düşük tansiyondan şikâyet eden kişilerin çoğunlukla tansiyonunun komşusuna göre düşük olduğunu gerçekten düşük tansiyonun ise nadir ama öldüren bir durum olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Arıcı, düşük tansiyonla ilgili bilinmesi gerekenleri şöyle anlattı: Böbrek üstü bezinizden hormon salgılanamaması tansiyonu düşürür. Kalpte bir ritim problemi varsa, kalp yeterince kasılamadığı için tansiyonu yükseltemez. Kalp yetmezliğinde de düşük tansiyon görülür. Alzheimer, demans olan kişilerde de beyinden tansiyon yükseltme mesajları düzenli gelmediği için tansiyon düşüktür. Bunlar gerçek düşük tansiyon hastalarıdır.

İDEAL NABIZ NE OLMALI?

Prof. Dr. Arıcı ideal nabız atışı değerinin ilaç kullanmadan 60-80 arası olması gerektiğini söylüyor. Spor yapmayan kilolu olan kişilerin nabzı ise 80-100 arasındadır. Egzersiz nabzı düşürür. Maraton koşucuları ve yoğun spor yapan kişilerin nabzı 40-60 olabilir. Spor yapmayan kişilerde 60’ın altındaki nabız bazen hastalık işaretidir. Nabız

40’ın altına inmemelidir.