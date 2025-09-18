6 aydır geçmeyen hıçkırık sonunda durdu! Şifası özel bir yöntemle bulundu

Gaziantep Şehir Hastanesi’nde göğüs cerrahisi ekibi tarafından gerçekleştirilen özel bir operasyonla, 6 aydır geçmeyen hıçkırık şikayetiyle hayat kalitesi bozulan bir hasta sağlığına kavuştu.

Gaziantep yaşayan 32 yaşındaki Rokan Musa, 6 ay boyunca hiç durmadan devam eden hıçkırık nedeniyle çalışamaz hale geldi. İlaç tedavisi, sinir blokajı ve farklı girişimlere rağmen bir türlü sonuç alınamadı. Gaziantep Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Onur Bayrakçı ve ekibi tarafından, kapalı yöntem (uniportal VATS) ile gerçekleştirilen özel bir cerrahi işlem sonucunda hastanın hıçkırığı son buldu.

"BU TARZ BİR VAKAYLA İLK KEZ KARŞILAŞTIK"

Operasyonu gerçekleştiren Dr. Onur Bayrakçı, "Bu tarz bir vakayla biz de ilk kez karşılaştık. Hıçkırıklar normalde ilaç tedavisiyle geçer ama bu vakada ilaç ve birçok girişim yapılmasına rağmen sonuç alınamamıştı. Yaptığımız operasyon sonrası hastamız 6 gündür hiçbir şikâyet olmuyor ve sağlığına kavuştu. Bu başarılı operasyon, uzun süreli hıçkırığın tedavisinde önemli bir umut ışığı oldu. Hastamıza sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi.

"HASTANEMİZ BÖLGEYE HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR"

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Ilgın Türkçüoğlu ise, "Hastamız bize 6 aydır geçmeyen hıçkırık şikâyetiyle başvurdu. Göğüs cerrahi ekibimizin başarılı operasyonu sonrası şu an gayet iyi. Hastanemizde bu ve benzeri birçok özellikli işlem ve ameliyat yapılıyor. Hem yapısal hem de teknik cihaz anlamında bölgemize hitap eden bir sağlık kuruluşu olarak hastalarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ONUR HOCAMA VE EKİBİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ameliyat sonrası duygularını anlatan hasta Rokan Musa, "Hıçkırığım uyanır uyanmaz başlıyordu, çalışamıyordum, günlük hayatım etkilenmişti. Birçok işlem yaptırdım ama en sonunda çareyi Gaziantep Şehir Hastanesi’nde buldum. Onur hocama ve ekibine teşekkür ediyorum, şu an gayet iyiyim" diye konuştu.