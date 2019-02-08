Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zencefilin faydaları nelerdir? Taze zencefil nasıl kullanılır? Toz zencefil nelere iyi gelir? Zencefil, dünyanın hemen hemen her kültüründe yer almakta ve şifa kaynağı olarak bilinmektedir. En çok kullanılan baharatlardan olan zencefil, toz, krutulmuş ve taze zencefil olarak tüketilmektedir. Sağlık açısından birçok yararı olduğu bilinen zencefil, öksürük, soğuk algınlığı gibi hastalıklar için doğal tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda yemeklere lezzet vermesi için de kullanılan zencefil, sabun, şampuan, parfüm gibi bitkisel ürünlerin yapımında da sıkça kullanılıyor. İşte zencefil hakkında bilinmesi gerekenler

ZENCEFİLİN FAYDALARI NELERDİR?

Mide bulantısını hafifletir

Zencefilin hamilelikte sabah bulantıları ile bağlantılı mide bulantısı ve kusmanın tedavisine yardımcı olduğu ortaya çıkmıştır. Kemoterapi gören kanser hastaları, bulantı ve kusma semptomlarını hafifleteceği için bu kökten yararlanabilirler. Mide bulantısı, kusma ve migren semptomlarını etkili bir şekilde tedavi edebilir.

Soğuk algınlığı ve gribe iyi gelir

Zencefil, her yaşta soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarla ve enfeksiyonlarla savaşmak için reçete edilmiştir. Vücudu sıcak tutmak için çay şeklinde kullanılabilir. Çay, bir diaphoretik gibi davranır ve terlemeyi artırarak toksinleri vücuttan atar.

Sindirimde fayda sağlar

Zencefilin sindirim sürecini kolaylaştırıcı etkisi olduğu keşfedilmiştir. Yemekten sonra yükselen şeker seviyeleri, midenin içeriğinin doğal boşalma oranını azaltmasına neden olabilir. Yüksek şeker seviyelerini düzenlemeye ve mideyi yatıştırmaya yardımcı olur, böylece düzenli ritmini korur. Bununla birlikte, yediğimiz gıdalardan besin ve mineral emilimini arttıran bir dizi bileşiğe sahiptir.

Aşırı gaz birikimini önler

Zencefil çok güçlü bir gaz gidericidir. Bunun anlamı, aşırı gaz eliminasyonunu indüklemesidir. Aşırı gaz sizi rahatsız edici bir durumda bırakmaktan çok daha fazlasını yapar. Sisteminizde biriken aşırı gaz yukarı doğru çıkarken gövde içinde hassas organlara baskı yapabilir. Küçük bir parça zencefil çiğneme, gazı sağlıklı bir şekilde dışarı atmaya yardımcı olabilir ve ayrıca gazın tekrar birikmesini önler.

Artrit ağrısını azaltır

Zencefilin kemik sağlığını güçlendirdiği ve artrit ile ilişkili eklem ağrılarını azalttığı bilinmektedir. Zencefil, güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahip gingerol içerir. Gingerol doğrudan osteoartrit, diz iltihabı ve romatoid artritteki iyileşmelerle ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, vücudu etkilemeye başlamadan önce sitokinler ve kemokinler gibi enflamatuar bileşikleri de bastırır.

Astımı hafifletir

Zencefil, solunum hastalıklarını tedavi etmek için geleneksel bir ilaç olarak kullanılmaktadır. Yapılan son çalışmalar, anti-inflamatuar özelliğini de ortaya koydu. Aktif bir bileşik olan Zerumbone, astımı rahatlatmaya yardımcı olur. Araştırmalar, allerjik hava yolu inflamasyonunun büyük ölçüde Th2 baskınlığından kaynaklandığını ve zencefilin bunu baskılayabildiğini göstermektedir.

Kilo vermenize yardımcı olabilir

Çalışmalar zencefilin kalori yakımına ve açlığı azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Karaciğere koruma sağlar

Tüberkülozdan muzdarip insanlar hepatotoksisiteyi önlemeye yardımcı olduğundan zencefilden yararlanabilirler. Ayrıca, kadmiyumun önemli miktarda alınmasından dolayı karaciğere zarar veren kadmiyum zehirlenmesine karşı da koruma sağlar. Zencefil esansiyel yağı, obezite nedeniyle ortaya çıkan alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığına karşı koruyucu bir etki gösterir.

Kanseri önler

Zencefildeki gingerol gibi organik bileşikler, meme kanseri ve diğer birçok kanser türlerinin önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca kolorektal kansere yol açabilen kolonda karsinojenik aktivitenin önlenmesine yardımcı olan antiinflamatuar özelliklere sahiptirler. Bunun yanı sıra gingerolün cilt kanserine karşı koruma sağladığı bilinmektedir.

Beyni geliştirir

Zencefilin, bunama, Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların başlangıcını, oksidatif stres ve iltihaplanmayı azaltarak geciktirdiği bilinmektedir. Bu zararlı faktörlerin yaşa bağlı bilişsel gerilemede etkili olduğu biliniyor. Bu nedenle zencefil, güçlü besleyicileriyle beyin hasarı riskini azaltır ve hafızanız bozulmadan kalır.

Kas ağrısını giderir

Zencefilin, kas ağrısını ve egzersizden kaynaklanan ağrıyı azaltmada faydalı olduğu bilinmektedir.

Kalp sağlığını korur

Zencefil LDL kolesterol seviyelerini düşürerek ve HDL kolesterol seviyelerini artırarak kardiyovasküler sağlığı korur. Ayrıca kan pıhtılaşma riskini azaltır, böylece hipertansiyonu düzenler ve kalbinizi sağlıklı tutar.

ZENCEFİLİN ZARARLARI

Zencefil, onlarca faydası olan bir bitki olsa dai her şeyde olduğu gibi zencefilde de aşırı kullanım birçok zarara yol açabilir. Bunların başında alerjik tepkime gelmektedir. Zencefilin aşırı kullanımı alerjik reaksiyonlara neden olabilir. İşte zencefili kullanımı sonra meydana gelebilecek zararlar;

Zencefil, özellikle toz halinde alındığında mide ekşimesine yol açabilir.

Çiğnenmeden yutulmuş zencefil, bağırsak tıkanıklığına sebep olur.

Ülser hastaları, iltihaplı bağırsak hastaları ve bağırsak tıkanıklığı hastaları, fazla taze zencefil tüketimine olumsuz tepki gösterebilirler.

Safra taşına sahip bireylerde de olumsuz etki gösterebilir.

Fazla kullanılması durumunda ritim bozukluklarına yol açabilir.

TAZE ZENCEFİL NASIL KULLANILIR?

Taze Zencefili yemeklerde, salatalarda, içeceklerde kullanabilirsiniz.

Taze zencefilin kokusu tarçına benzemektedir. Bu nedenle taze zencefili sütlü tatlılarda rendeleyerek kullanabilirsiniz.

Aynı zamanda tavuk, balık ve et yemeklerinde taze zencefili rendeleyerek kullanabilirsiniz.

Tatlılarınızda şekerin tadını dengelemek için özellikle sütlü tatlıların içerisine rendeleyerek ekleyebilirsiniz.

Tadını daha baskın hale getirmek istediğiniz soslara da aynı şekilde taze zencefili rendeleyerek yada toz zencefili direkt olarak ekleyebilirsiniz.

Ayı zamanda içeceklerinizin içerisinde de taze zencefil ekleyerek hem sağlıklı hale getirebilir, hem de tat verebilirsiniz. Özellikle içeceklerinizin içerisine zencefili bal ile karıştırarak ekleyebilirsiniz. İçtiğiniz sütün ve çayın içerisine de taze zencefil koymak oldukça faydalı olacaktır.

TOZ ZENCEFİL NASIL KULLANILIR?

1- Toz zencefil, baharat olarak, çeşitli sosların içerisinde salatalarda ve yemeklerde kullanılır.

2- Bitki çayı yapımında toz zencefil kullanımı

Toz zencefili çay yapmak içinde kullanabilirsiniz. Bunun için tarçın, rezene, kakule ve karanfil karıştırın ve birlikte çay olarak tüketin

3- Ekmek yapımında toz zencefil kullanımı

Lezzet zencefilli ekmeklerin yapımında toz zencefil kullanılabilir.

4- Toz zencefil emziren annelerin sütü artması için kullanılabilir.

5- Toz zencefil, zencefilli kurabiye tariflerinde zencefilli şekerlemelerde ve çeşitli yemek tariflerinde kullanılabilir.