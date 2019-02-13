Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Yüksek çözünürlüklü elektron mikroskopu, implant prototipi üreten 3D yazıcı gibi son teknoloji ürünü cihazlarla donatılmış farklı alanlarda 8 laboratuvarın bulunduğu merkezde toplam 73 proje yürütülüyor. Bu projeler arasında görme engellilere umut olacak yapay retinanın yanı sıra parkinson hastalarının yaşam kalitesini iyileştirecek giyilebilir teknoloji ile herkesin kendi kan tahlilini yapabileceği cihaz projeleri bulunuyor. Laboratuvarlarda çalışması devam eden bir diğer konu da kanser tedavisinde kullanılan ilaçların doğrudan kanserli bölgeye ulaşmasını sağlayan sistemin geliştirilmesi. Bu projeyle, kemoterapinin etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Açılışta yaptığı konuşmada malzeme ve ilaçta Türkiye’nin ciddi anlamda ithalatçı bir ülke olduğuna dikkat çeken Naci Ağbal “Tıbbi malzeme ve ilaçta yurt dışına büyük paralar ödüyoruz. KUTTAM’ın geliştireceği çalışmalar bir taraftan ülke içerisindeki ihtiyaçlarımızı karşılamaya destek olurken diğer taraftan da geliştirilecek çığır açıcı teknolojilerle bu alanda ihracatçı noktaya gelmemize yardımcı olacak” dedi.