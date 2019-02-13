Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Psikiyatri Uzmanı Dr. Süleyman Korkmaz, anne olmanın bir kadın için yalnızca mutluluk dönemi değil aynı zamanda ruhsal durum değişiklikleri nedeniyle ortaya çıkan, kaygı ve depresyonun yaşanabildiği bir zaman dilimi olduğunu belirterek, doğum sonrası depresyonuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

Doğum sonrası depresyona yol açan nedenler



Doğum sonrası depresyonun ilk 4-6 hafta içerisinde ortaya çıktığını ve tanı konulabilmesi için de belirtilerin en az 2 hafta sürmesi gerektiğini anlatan Dr. Süleyman Korkmaz, “Gebelik sırasında yaşanan depresyon dünyada her 10 anneden 5’inde görülürken, doğum sonrası depresyon 10 annenin 1’inde görülür. Prenatal denilen hamilelik öncesinde ve perinatal denilen hamilelik sırasındaki bazı duygu durumları, doğum sonrasında bir depresyonun habercisi olabilir. Kendine vakit ayıramamanın getirdiği mutsuzluk, benliğini kaybetme ve kendisini sanki gerçek değilmiş gibi hissetme ile güvensizlik, yetersizlik ve iyi bir anne olamama duygusu gibi belirtilerin önemsenmesi gerekir. Gebelik öncesi yoğun stres, kaygı ve depresyon yaşama. Kendine olan saygı kaybı ve mükemmeliyetçilik, aileden, eşinden ya da çevreden yeterli sosyal destek alamama, mutsuz evlilik, başka çocukların olması, çok genç yaşta gebelik, gebelik dönemine yaşanan travma, geçmişteki düşük ya da kürtaj deneyimleri, istenmeyen ya da planlanmamış gebelikler gibi risklere de dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.

Doğum sonrası depresyonla nasıl başa çıkılır?



Gebelik sonrası depresyon ile başa çıkmak için öncelikle içinde bulunulan gerçekliğin farkına varılması gerektiğini vurgulayan Dr. Korkmaz, şunları söyledi:

“Yakınlarınızdan ve aile bireylerinden destek isteyin. Günlük egzersiz ve spor yapın, hareketsizlikten uzak durun. Alkol ve kafeinli içecekler tüketmeyin. Beslenme uzmanından uygun diyet programı için yardım alın. Doğum sonrası eve gelen ziyaretçi sayısını sınırlandırın. Telefon görüşmelerinizi kısıtlı sürede tutun. Bebeğinizle daha yakından ilgilenin ve o uyuduğunda siz de uyumaya çalışın. Gerekli durumlarda bir uzman desteği almaktan çekinmeyin.”