Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Genetik testle bilinen gen farklılaşmalarına bakıldığını söyleyen Prof. Dr. Ağalar “Kolon kanserinin alt tiplerine göre hastanın hangi kemoterapiden daha fazla fayda sağlayacağını ortaya koabiliyoruz. Hedefe yönelik ilaçlardan faydalanabilecek tümörlerde sağ kalım oranı daha iyi oluyor” dedi. Bununla birlikte tedavi başarısında doğru evrelemenin de son derece önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ağalar “Evre atladıkça bu tür tümörlerde başarı oranı daha da azalır. Hastanın sağ kalım süresi kısalır, daha problemli bir hâle gelir. Hastayı ilk evrede yakalamak, erken tanı önemli ancak daha da önemlisi evreye uygun planlama yapabilmektir” diye anlattı.