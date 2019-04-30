Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eklem rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan ve sadece yengeç, karides gibi kabuklu deniz hayvanlarından elde edilen glukozamin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesinden bir grup bilim adamı tarafından frenk üzümünden sıvı olarak elde edildi. Gündelik aktivite ve hayat standartlarını ciddi manada etkileyen eklem rahatsızlıklarının, insanların en çok karşılaştığı sağlık sorunlarından olduğunu belirten Üniversitenin Biyokimya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Bülbül şunları söyledi: Türkiye’de eklem rahatsızlığı yaşayan 15 milyon insan var. Bu yaygın hastalığın tedavisinde en etkili metot glukozamin takviyesi. Glukozamin normal şartlarda insan vücudunda kıkırdak ve kemikler arası dokuyu oluşturan temel maddedir. Sağlıklı bir bireyde vücut tarafından doğal olarak üretilir ancak ilerleyen yaşlarda ve vücudun deformasyona uğramasıyla kıkırdak dokuda glukozamin üretimi durur. Bu rahatsızlıkların tedavisi için ise dışarıdan glukozamin takviyesi yapılması gerekir. Biz her yıl yaklaşık 250 milyon dolar (1,5 milyar TL) ödeyerek Çin’den glukozamin alıyorduk. Fakat dört yıllık bir çalışma sonucu glukozamin üretmeyi başardık. Dışa bağımlılığımız bitecek. Japonya’dan 50 tonluk bir glukozamin ham maddesi talebi aldık” dedi.