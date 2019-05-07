Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

İftardan sahura kadar yapılan yanlış besin seçimleri gün içerisinde daha hâlsiz ve yorgun hissedilmesine sebep olduğunu söyleyen Dyt. Ceyda Nur Çakın, oruç tutarken gün içerisinde daha enerjik hissetmek ve sağlıklı bir ramazan ayı geçirmek için tasviyelerde bulundu.

1. Sahuru atlamayın: Sahur yapılmadığında uzayan açlık süresi ile birlikte gün içerisinde hâlsizlik ve konsantrasyon bozukluğu yaşama riski daha yüksektir. Uzun süren bir tokluk hissi için yumurta, süt ve peynir gibi protein kaynaklarının yanında; tam buğday ekmeği ve yulaf gibi enerji metabolizmasında görev alan; B grubu vitaminlerden ve liften zengin sağlıklı karbonhidrat kaynakları tüketmek gerekir. Çiğ badem, ceviz, çiğ fındık gibi magnezyumdan zengin yağlı tohumlar sağlıklı yağ asitleri için de önemli bir kaynak olmakla beraber tabağımızın büyük bir kısmının çiğ sebze ve yeşilliklerden zengin olması; sahurda meyvelere yer verilmesi özellikle C vitamini alımı açısından önemlidir.

2. Bol sıvı tüketin: Çay ve kahve gibi kafein içeren içecekler vücuttan sıvı atımını artırabileceğinden tüketim miktarlarına dikkat edilmeli, en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterilmelidir.

3. Öğünlerinizi üçe bölün: İftar ile sahur arasına meyve, yağlı tohumlar ve yoğurt veya kefir içeren iki ara öğün eklemek günlük besin öğesi ihtiyaçlarını kontrollü bir şekilde karşılamaya yardımcı olacaktır.

4. Şekeri azaltın: Şeker ve şeker ilaveli ürünler kan şekerinizi hızlıca yükselip aniden düşmesine sebep olur. Ani kan şekeri düşüşleri ise konsantrasyon bozukluğu, yorgunluk ve uyku hali gibi günlük hayatı olumsuz etkileyen sonuçlar doğurmaktadır.

İFTARDA SAHURDA

Seçtiğiniz yiyecekler gün içinde hem zinde kalmanıza yardımcı olur hem de daha az acıkmanızı sağlayarak, konsantrasyonunuzu yüksek tutar.