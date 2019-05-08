Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Depresyon psikolojik bir sorun olarak kabul edilmektedir. Tekrarlanabilen bir sağlık sorunu olan depresyon, çoğu zaman insanların hayatını olumsuz etkilemekte ve değiştirmektedir. Toplam nüfus üzerinde yapılan araştırmalarda depresyondan etkilenenlerin % 70’nin 15-55 yaş arası kadınlar olduğu belirlenmiştir. Bedensel açıdan hormonal faaliyetleri erkeklere göre daha çok olan kadınlar, iş ve ev hayatındaki olumsuzluklar nedeniyle depresyona daha kolay girmektedir. Bu durum kişinin günlük hayatını ve işlevselliğini olumsuz etkileyerek, müdahale edilmediği takdirde daha büyük sorunlara neden olmaktadır.

BİTKİNLİK, YORGUNLUK, HALSİZLİKLE BAŞLIYOR

Sonbahar ve kış aylarında görülen stres ve depresyon, ilkbahar ve yaz aylarının başlangıcında da ortaya çıkabilir. Havanın aniden ısınması ve nem oranının yükselmesiyle birlikte kişilerde bitkinlik, yorgunluk ve halsizlik görülebilmektedir. Bunun yanında; kas, baş ve karın ağrıları ile cinsel isteksizlik de depresyonun belirtileri arasındadır. Öte yandan, güneşten gelen sıcaklığın dünyaya daha çok ulaştığı ve doğanın yeşile hazırlandığı dönemlerde, kapalı ortamlarda uzun süre çalışan bireylerde depresyona daha sık rastlanmaktadır. İlkbahar aylarında ortaya çıkan alerjik reaksiyonlar da kişilerin duygu durumunda değişikliklere yol açarak depresyonun derecesini artırmaktadır.

ISININ DEĞİŞMESİ HORMON DENGESİNİ BOZUYOR

Baharla birlikte değişen hava olaylarının yanı sıra güneş ışığına düzensiz bir şekilde maruz kalınması, beyindeki bazı hormonların ve kimyasalların dengesini bozmaktadır. Bu dengesizliğin sonucunda bireyler kendilerini mutsuz hissetmektedir. Bahar aylarında artan güneş ışığı nedeniyle vücutta üretilen ‘melatonin’ hormonunun düzeyi değişmektedir. Bu değişim, bazı psikolojik sorunlara neden olabilmektedir. Bu aylarda ortaya çıkan depresyon nedeniyle; sürekli hüzün hali, bazı durumlara karşı isteksizlik, enerji düşüklüğü, uyku süresinde ve düzeninde değişim, sebebi belli olmayan halsizlik, kilo alma ya da kilo kaybı, kendini değersiz hissetme, dikkat dağınıklığı, huzursuzluk, unutkanlık ve aşırı duygusallık belirtileri görülür.

DEPRESYONLA BAŞ EDEBİLMEK İÇİN ÖNERİLER

1. Bahar aylarında dengeli ve sağlıklı beslenilmeli, vücudun ihtiyacı olan günlük su kesinlikle alınmalıdır.

2. İnce dokulu, nefes alabilen güneş ışığını yansıtan açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir.

3. Günlük işler eğlenceli hale getirilmeli, enerji düşüklüğüne neden olabilecek aktivitelerden kaçınılmalı, açık alanlarda farklı aktiviteler yapılmalıdır.

4. Uyku düzenine ve süresine dikkat edilmeli, her gün en az 7 saat kesinlikle uyunmalıdır.

5. Gerekiyorsa bir uzman kontrolünde direnç koruyucu vitaminler alınmalıdır.

TERAPİ SAYESİNDE DEPRESYONLA BAŞA ÇIKILABİLİR

Psikolojik açıdan yapılan terapi ve tedaviler, kişilerin duygularını ve davranışlarını daha iyi değerlendirmesine yardımcı olmak ve kişilere bilinçli bir farkındalık kazandırmak adına büyük önem taşımaktadır. Psikolojik nedenlerle kullanılan antidepresanların yanı sıra mutlaka uzman bir psikolog tarafından yapılacak terapi de kişiye destek olacaktır. Bu terapiler kişilerin hissettiği depresif duyguları azaltmakta, kaygı ve huzursuzluk gibi rahatsızlık veren duyguları yatıştırmaktadır.