Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hastaların omuriliklerine yerleştirilen pil sayesinde, omuriliğe elektrik uyarıları verildiğini, bu uyarıların sinir sistemini harekete geçirerek engellinin yeniden yürümesini sağladığını söyleyen Pamukkale Üniversitesi Algoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Lütfi Gürses, “Pil tedavisi hastaların yeniden yürümesinin yanı sıra, idrar ve tuvalet kontrollerini yapmasını da sağlıyor” dedi. Tedavinin seçilmiş hasta grubunda etkili olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gürses, “Pil tedavisi 2 yıllık bir ön fizik tedavisinin ardından uygulanabilir. “Her hastanın hasar düzeyi birbirinden farklıdır. Bütün hastalar için çok büyük bir umut ama tedavi için hastanın durumuna göre karar verilmelidir. Her hastada yüzde 100 başarılı olmayabilir” dedi.