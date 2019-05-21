Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mayıs dut mevsimi, günde bir avuç kadar tüketilen dutun günlük demir ihtiyacının yüzde 30’unu, günlük lif ihtiyacının ise yüzde 20’sini karşıladığını söyleyen Memorial Wellness Beslenme Danışmanı Dyt. Vildan Çelik “Dut sağlığın sigortasıdır” dedi. Çelik, dutun faydalarını şöyle anlattı: Dut, içeriğindeki C, A ve K vitaminleri, beta karoten, alfa karoten, lif, magnezyum, kalsiyum, potasyum ve yüksek antioksidanlar sayesinde kanserden kalp hastalığına, kansızlıktan enfeksiyona kadar sayısız hastalığa iyi geliyor. Demir içeriği diğer meyvelere oranla oldukça yüksek olan dut, ağrıları dindiriyor, yaşlanma etkilerine meydan okuyor. İçeriğindeki resveratrol ile anti-aging kaynağıdır” dedi.