Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlıklı ve güzel görünen dişler için diş etlerine mutlaka özen göstermek gerekiyor. Dişlerinizdeki yemek artıklarını ve bakteri plağını yeterince iyi temizlemediğinizde diş etlerinizde kızarıklığa, şişmeye ve kanamaya yol açabiliyor. Bu belirtiler, diş eti iltihabının habercisi olarak öne çıkıyor. Önlem alınmadığı takdirde ise dişlerde sallanmaya ve hatta diş kayıplarına bile yol açabiliyor. Diş etlerini kızarıklık, kanama ve şişkinliğe karşı korumak için geliştirilen R.O.C.S. Gum Balm (Diş Eti İçin Balsam) Diş Macunu, içeriğindeki antioksidan ve iltihaba karşı koruyucu özellikleriyle bilinen kavak ağacı ekstresi ile sağlıklı diş etlerini koruyor. Sodyum bikarbonat içeriğiyle de kısa sürede diş eti şişkinliğini azaltmaya yardımcı oluyor. Huş ağacından elde edilen ksilitol içeriği ise plak oluşumunu azaltıyor ve ağız içi bakteriyel dengeyi normal hale getiriyor. Florür, triclosan ve klorheksidin içermeyen R.O.C.S. Gum Balm, diş minesini yüksek miktardaki kalsiyum ve fosfat ile re-mineralize etmeye yardımcı oluyor.