Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Kanser tedavisindeki en son gelişmelerden biri olan CAR-T hücre tedavisinin gelecekte umut vadeden önemli bir adım olduğunu söyleyen Türk Hematoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Güner Hayri Özsan, “Ancak yan etkileri de oldukça yüksek olan bu yöntemin standart olarak kullanılabilmesi için biraz sabır gösterip beklemek gerekiyor. Unutmayalım ki, hâlâ günümüzde birçok kanserde ana tedavi altyapısını kemoterapi oluşturuyor’’ dedi. Türk Hematoloji Derneği (THD) tarafından düzenlenen Uluslararası Lösemi Lenfoma Miyeloma Kongresi’nin (International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma) 7’ncisi kapsamında Türkiye’de ilk defa yeni bir kanser tedavi yöntemi olan CAR-T Hücreler hakkında bir Sempozyum düzenlendiğini belirten Prof. Dr. Özsan, “Bağışıklık sisteminde yer alan T hücrelerin kansere karşı duyarlılaştırılması yoluyla kanserin tedavisi şeklinde özetlenebilecek CAR-T Hücre tedavisi genellikle standart tedavi yöntemlerinin tüketildiği ve buna karşın hastalığın devam ettiği hasta gruplarında şimdilik başlıyor” dedi.