Sarıyer'de kuvvetli yağış nedeniyle bir binanın yanındaki merdivenin alt kısmı çöktü. Vatandaşlar sokağa dökülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kuvvetli yağış İstanbul'un göbeğinde paniğe yol açtı. Rumeli Kavağı Mahallesi Liman Caddesi'nde yaşanan olayda, bir binanın bitişiğinde bulunan merdivenin alt kısmı kuvvetli yağış sebebiyle çöktü.

Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından çöken bölge onarılmaya başlandı. Gerçekleşen olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan polis, çevrede güvenlik aldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

