Ankara'da sosyal medyada tartışan şahıslar, sokakta silahlarla çatıştı. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken 4 kişi suç aletleriyle yakalandı.

Ankara’nın Sincan ilçesinde akşam saatlerinde Plevne Mahallesi Akşemsettin mevkiinde yaşanan olayda, aralarında daha önceden husumet bulunan kişiler sosyal medya üzerinden karşılıklı hakaretleşmeye başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar Kosova Sokak yakınlarında bir araya gelerek kavgaya tutuştu.

ÇEVREYE ATEŞ ETTİLER

Kavga sırasında şahısların yanlarında getirdikleri silahlarla çevreye ateş açtığı öğrenildi. Açılan ateş sonucu bölgedeki bir araca mermi isabet ederken, şans eseri herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

4 KİŞİ YAKALANDI

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu, olaya karıştığı tespit edilen F.A., İ.Ç., M.Ç. ve Ö.S. kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası