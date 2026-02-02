Kırklareli, Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yüz yüze eğitime ara verildi. Hamile, engelli, gazi ve küçük çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılacak.

Türkiye’nin bazı bölgelerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek risklere karşı 2 ilde okullar tatil edildi.

KIRKLARELİ

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle 2 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklama şu şekilde:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan Kırklareli Hava Tahmin Raporu Değerlendirmesi doğrultusunda, havanın çok bulutlu,karla karışık yağmur ve sabah saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

Kar yağışının, Kırklareli merkez, Kofçaz, Demirköy ve Vize çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) olması ve en düşük sıcaklığın -2 °C, en yüksek sıcaklığın -1°C olması beklendiğinden;

02 şubat 2026 Pazartesi günü;

Merkez İlçemizde, tüm resmî okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları dâhil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan gazi, malul gazi, engelli ve hamile personel 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır.

Tüm vatandaşlarımızdan, hava şartlarını dikkate alarak dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle, resmi ve özel okullar ve Halk Eğitim Merkezleri dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan, hamile, engelli, gazi, malul gazi personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası