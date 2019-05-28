“Gliomir-Beyin Kanseri Aşı Tedavisi” adı verilen tedavi yöntemiyle hastadan alınan hücrelerin laboratuvar ortamında tümörlü hücreyi tanıması sağlanacak ve tedavi gerçekleştirilecek. Sağlık bakanlığı tarafından 3 hastada uygulanmasına izin verilen aşı, iyi sonuç verirse Türkiye’de ve tüm dünyada uygulanmaya başlanacak. Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak ve ekibinin üzerinde çalıştığı yeni tedavi alternatifi, hâlihazırda kötü seyirli olan bir beyin kanseri türünün tedavisi için umut olacak. İHA
Türk doktor beyin kanseri aşısı geliştirdi
28.05.2019 - 07:17 | Son Güncelleme: 28.05.2019 - 07:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da özel bir üniversite hastanesinin laboratuvarlarında geliştirilen aşı, kanser hastaları için umut oldu.
Etiketler : beyin kanseri,
627664 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/627664.aspx
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