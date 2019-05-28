Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Gliomir-Beyin Kanseri Aşı Tedavisi” adı verilen tedavi yöntemiyle hastadan alınan hücrelerin laboratuvar ortamında tümörlü hücreyi tanıması sağlanacak ve tedavi gerçekleştirilecek. Sağlık bakanlığı tarafından 3 hastada uygulanmasına izin verilen aşı, iyi sonuç verirse Türkiye’de ve tüm dünyada uygulanmaya başlanacak. Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak ve ekibinin üzerinde çalıştığı yeni tedavi alternatifi, hâlihazırda kötü seyirli olan bir beyin kanseri türünün tedavisi için umut olacak. İHA