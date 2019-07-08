Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murrja, çürük riskine karşı dondurmanın kaşıkla ya da ısırılarak tüketilmemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi: Hem üst solunum yolu enfeksiyonlarına yol açmaması hem de dondurmanın ağızda kalış süresini azaltıp çürük riskinin en aza indirgenmesi açısından dondurmanın kaşıkla değil de yalayarak yenmesi tüketim açısından uygun bir yöntemdir. Dondurma alırken şekersiz veya az şekerli olanlar tercih edilmeli ve tüketiminin ardından ağız bol su ile çalkalanmalıdır. Oluşabilecek mineral kayıplarının tükürük vasıtasıyla yeniden mineralize olabilmesine fırsat vermesi açısından dişler en az yarım saat sonra fırçalanmalıdır.