Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Elektronik sigaranın, sanıldığı gibi klasik sigarayı bırakma yöntemi olmadığını belirten Prof. Dr. Dağlı, “Araştırmalar e-Sigara kullananların yüzde 79’unun klasik sigara da içmeye devam ettiğini ortaya koyuyor. e-Sigara içen kişilerde felç riski yüzde 70, kalp krizi riski yüzde 60, koroner arter hastalığı riski yüzde 40 daha yüksektir. E-sigaranın içinde bulunan propilen glikol ve gliserol ısınıp buharlaştığında kanserojen maddeler açığa çıkmaktadır. İçeriğindeki aroma ve tatlandırıcılar, damarları döşeyen hücrelerde hasara yol açıyor” diye anlattı.