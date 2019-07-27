Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Doğal şeker, lif, potasyum, kalsiyum, demir gibi minerallerden zengin incirin tam bir sağlık deposu olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, “İncir kan basıncını düşürmeye yardımcı olan potasyum mineralinin iyi bir kaynağıdır. Batı tipi beslenmeyle artan tuz tüketimi ve potasyum kaynağı sebze ile meyvelerin daha az yenilmesi hipertansiyon başta olmak üzere kalp damar hastalıklarına zemin hazırlıyor. Yapılan bilimsel çalışmalar, meyve ve sebzeden zengin, tuz ve doymuş yağdan fakir beslenmenin tansiyonu anlamlı düşürdüğünü gösteriyor” dedi.