Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

ABD’nin Michigan Üniversitesi Psikiyatri Kliniği’nde yapılan bir çalışma, erkeklerin sağlığı “daha kadın işi” görmeleri sebebiyle, belirtileri dikkate almadığını ve erken teşhis şansını çoğu zaman kaçırdığını ortaya koyuyor. Kadınların östrojen hormonu sayesinde biyolojik olarak avantajlı olmasına erkeklerin ‘sağlığı hafife almaları’ da eklenince, erkekler daha sağlıksız yaşıyor ve kadınlardan erken ölüyor. Özellikle erkekleri ilgilendiren hastalıkların belirtilerine karşı uyanık olmaya çağıran Memorial Ataşehir Hastanesi Üroloji Bölümünden Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu, erkekleri doktora götürmesi gereken belirtileri anlattı…

HANGİ YAŞTA HANGİ KONTROL?

18-40 yaş arası: Kadınların kendi kendini meme muayenesi yapması gibi erkeklerin de ürolojik kontrollerini yapması hayatî önem taşıyor. Bu yaş grubunda sıklıkla görülen testis kanserinin en önemli belirtisi ağrısız şişliktir. Ailesinde mesane, prostat veya böbrek kanseri olan kişilerin kontrol sıklığını artırması gerekir.

40-50 yaş arası: Bu yaş grubunda kan şekeri, kolesterol, tansiyon gibi değerlerin normal aralıklarda tutulması önemlidir. Özellikle böbrek sağlığı ve ürolojik kontroller de problemleri için değerlere dikkat edilmelidir.

50 yaş üzeri: Rutin prostat kontrolü ile birlikte böbrek ve mesane kontrolü mutlaka yapılmalıdır. Bu yaş grubundaki kişilerin idrar yapma alışkanlıklarında; sık idrara çıkma, gece uykudan uyanarak idrara kalkma, aniden sıkışma, tam boşaltamama yaşanıyorsa uzman bir doktora başvurmaları gerekir.

1- KEMER ALTI AĞRILARI İHMAL ETMEYİN

Kemer altı olarak tabir edilen bel bölgesi ve altında yaşanan ağrılar ciddi hastalıkların habercisi olabilir. Karnın alt bölgesinde yaşanan ağrılarla, üreme organları ve sırt bölgesinde hissedilen ağrılar önemli hastalıklarla ilgili olabilir.

¥ Bel bölgesinde yaşanan ağrılar; böbrek taşı, idrar yolu çıkışında darlığı, böbrek kisti ve böbrek tümörlerinden kaynaklanabilir.

¥ Kasık bölgesinde yaşanan ağrılar; prostat hastalıklarının işareti olabilir.

¥ Üreme organları ağrısı; testis iltihabı, testis kanseri ve testisin kendi etrafında dönmesinin işareti olabilir. Kanser genellikle ağrısız şişlik yapar. Ağrılı veya ağrısız tüm şişliklerde mutlaka doktora gidilmelidir.

¥ İdrar sırasında yaşanan ağrı; idrar yollarında enfeksiyon, mesane taşı ve mesane kanseri belirtisi olabilir. Mesane kanserinin en bilinen belirtisi idrarda kanamadır.

2- İDRARDAKİ KAN ALARM İŞARETİ

İdrarda kan görülmesi hem erkekler hem kadınlar için dikkate alınması gereken bir işarettir. Gözle görülemeyecek kadar az olan sadece mikroskopla görülecek düzeyde idrarda kan bile ihmal edilmeden doktora başvurulmalıdır. Kanamann önemli iki sebebi idrar yolları taşı ve idrar yollarındaki kanserlerdir. Özellikle mesane kanseri başta olmak üzere, prostat kanseri ve böbrek kanserlerinde idrarda kan görülebilir.

3- GÜNDE YARIM SAATİ SPORA AYIRIN

Hareketsiz bir hayat kiloalmaya sebep olduğu için kısırlık, prostat ve böbrek hastalıkları için risk faktörüdür. Her gün en az yarım saati egzersize ayırmak erkek sağlığı bakımından son derece önemlidir.

4- DAHA AZ KONSERVE YİYİN

Özellikle konserve ve katkı maddeli gıdaları fazla tüketmek böbrek ve mesane kanseri riskini artırır. İdrar yolunda toksik madde bulunması atılım organları olan

mesane ve böbrek rahatsızlıklarını tetikleyebilir.

5- KALP HASTALIĞININ BELİRTİSİ

Vücudun tamamı damarlardan oluştuğu için ürolojik problemler, kalp ve damar hastalıklarının, diyabet, karaciğer hastalıkları, böbrek yetmezliği, hormonal bozuklukların ve sinir sistemi hastalıklarının işareti olabilir. Bu problemlerin üç ayı geçmesi durumunda konunun uzmanı bir doktora başvurulmalıdır.