Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

TATİL KALBİ SENDROMUNA YENİLMEYİN

Uzun tatillerde aşırı yemek yemek, uyku düzenin bozulması, sıvı kaybı, alkol tüketimi ve adrenalin sporlarının yoğun şekilde yapılmasının kalbi yorarak “tatil kalbi sendromu”na davetiye çıkardığını söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, tatilcileri uyardı. Prof. Dr. Çaynak “Daha önce hiç kalp şikâyeti yaşamayan kişilerde bile ciddi ritim bozukluğuna sebep olabilen “tatil kalbi sendromu”, kalp krizini taklit eden belirtiler verir. Tedbir alınmadığı takdirde kalp yetmezliği veya inme gibi sıkıntılara yol açarak hayati risk oluşturabilir” dedi. Tatillerde acil servislere kalple ilgili başvuru sayısının yüzde 15 oranında arttığını belirten Prof. Dr. Çaynak, “35-50 yaş grubunda sık görülen tatil kalbi sendromu, tek başına ölümcül bir sendrom değil. Ancak eşlik eden baş dönmesi, nefes almada zorluk, göğüste baskı hissi, bayılma, şuur kaybı, çarpıntı gibi durumların görülmesi tehlikeli olabilir” diye konuştu.

SEYAHAT AŞILARINIZI YAPTIRDINIZ MI?

Yurt dışına seyahat eden kişiler, kendi ülkelerinde görülmeyen birçok bulaşıcı hastalık riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu riskleri en aza indirebilmek için yolcuların gidecekleri ülkenin hastalık riskleri ve koruyucu tedbirler hakkında bilgi alması ve seyahatlerinden önce gerekli aşıları yaptırmaları gerekiyor. Günümüzde Uluslararası Sağlık Düzenlemeleri gereği mecburi tutulan tek aşı sarı humma aşısı. Buna ek olarak Suudi Arabistan’da hac ve umre için ülkeye gelen tüm ziyaretçilere meningokok menenjit aşısı mecburi tutuluyor. Japon ensefaliti, kene kaynaklı ensefalit, meningokok, tifo, kolera, Hepatit A ve kuduz aşıları yolculara tavsiye edilen diğer seyahat aşıları arasında yer alıyor.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KAZADAN KORUR

Bayram tatili için çıkılan yolda giderken mesafe ne kadar kısa olursa olsun güneş gözlüğü takmak gerektiğini söyleyen Batıgöz Sağlık Grubu’ndan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serkan Biliş “Güneş gözlüğü kullanmak kazaları azaltacaktır. Özellikle sabah saatlerinde doğan güneşe doğru yol almak zorunda kalıyorsanız, dik gelen güneş karşı yönden gelecek araçları görmenizi engelleyebilir. Mesafenin kısalığına aldırmadan gözlüğünüzü takın” dedi. Yolda kullanılan gözlükte polarize camların tercih edilmesi gerektiğini de anlatan Dr. Biliş “Polarize camın en büyük özelliği parlamaları ve yansımaları emmesidir. Polarize güneş gözlükleri parlamaları camın ön kısmında tek noktada toplar ve geri yansıtarak göz içine girmesini engeller. Katarakt ameliyatı geçirmiş veya lazer ameliyatla gözünü çizdirenler de mutlaka polarize cam kullanmalıdır” dedi.