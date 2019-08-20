Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Genellikle mide bağırsak sistemi ve merkezî sinir sistemi rahatsızlıkları sonucunda ortaya çıkan hıçkırık, ansızın başlıyor ve çoğu zaman ciddi bir hastalık olarak görülmüyor. Ancak uzun sürmesi hâlinde rahatsız eden bir sağlık problemine dönüşebiliyor. Kırk sekiz saati aşan ve geçmeyen hıçkırıkların altında, gırtlak hastalıkları, akciğer ve beyin tümörü ile kalp zarında enfeksiyon oluşması, beyin damarlarında tıkanma gibi ciddi hastalıkların bulunabileceğini söyleyen Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa Asım Şafak “Hıçkırık tek şikâyetse akla beyin hastalıkları gelmez, beraberinde başka belirtilerin de olması gerekir. Ancak, reflü ve mide fıtığı ilk akla gelebilecek sebepler arasında sayılabilir. Koroner arter hastalığı, perikardit ve aort anevrizması gibi kalp hastalıkları da araştırılmalıdır. Burun, geniz, gırtlak hastalıkları incelenmeli, dış kulak yolu yabancı cisimleri de düşünülmelidir. Ayrıca elektrolit dengesizlikleri, üremi, hiperglisemi, zehirlenmeler veya bazı ilaçların yan etkileri olarak da hıçkırık görülebilmektedir. Ayrıca anksiyete ve aşırı stres gibi psikolojik durumlar sonucunda hıçkırık görülebilir” dedi. İnatçı ve geçmeyen hıçkırığın temelinde yatan hastalığın araştırılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Şafak, basit hıçkırıkları geçirmek için yapılabilecekleri şöyle sıraladı:

¥ Burna sirke çekmek

¥ Limon veya amonyak gibi keskin kokulu bir maddeyi koklamak

¥ Hızlı nefes alıp vermek

¥ Derin bir nefes alıp soluğumuzu tutmak

¥ Boğazda öğürme refleksini uyarmak için küçük bir kaşıkla dilin gerisine dokunmak

¥ Buz yutmak veya buzlu su içmek

¥ Yüzü soğuk suyla yıkamak veya yüze soğuk kompres uygulamak