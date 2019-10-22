Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hibiskus çayı nasıl demlenir? Hibiskus çayının faydaları? Hibiskus çayı nedir? gibi sorular internette sıkça araştırılıyor. Bunun en temel sebebi Hibiskusun hem sağlığa faydalarının olması hem de iplik ve kumaş yapımında da kullanabilinmesi olarak görülebilir. Hibiskus birçok iklimde yetişebilmesi dolayısıyla dünyanın birçok ükesinde yetiştirilebiliyor. Bu sebeple birçok insan internette "Hibiskus çayı nasıl demlenir? Hibiskus çayının faydaları? Hibiskus çayı nedir?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki Hibiskus çayı nasıl demlenir? Hibiskus çayının faydaları? Hibiskus çayı nedir? İşte Hibiskusa dair merak edilen tüm detaylar...

Öncelikle bilinmelidir ki Hibiskus çayının tüketilmesi bazı kişilerde alerjilerin oluşmasına yol açabilir. Bunun için hatırlatalım, hibiskus çayını doktor önerisi olmadan tüketmeyin

HİBİSKUS ÇAYI NEDİR?

Genellikle çay olarak tüketilen, çok fazla faydası olan ve sarı, kırmızı, beyaz gibi gül benzeri bir forma sahip çok faydalı bir bitkidir.

HİBİSKUS ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Suyu kaynatın.

Kaynamış suyun içine bir tutam kurutulmuş hibikus atın.

10 dakika demlenmesini bekleyin.

Süzdükten sonra için.

İsteğe bağlı olarak hibiskus çayına bal ya da limon ekleyebilirsiniz.

HİBİSKUS ÇAYININ FAYDALARI

-Bağışıklık sistemini güçlendirir

- Akciğeri temizler

-Birçok kanser türüne karşı vücudu korur

-Kan basıncını düşürür ve tansiyonu düzenler

-Mantar oluşumunu engeller.



-Kilo alımına neden olan ödemin vücuttan atılmasına yardımcı olur.



-Düzenli bir şekilde hibiskus çayını tüketmek, bel çevresinde incelme ve vücut yağlarında azalma sağlar.



-Böbrek iltihabına iyi gelir.



-Kabızlığı ve şişkinliği giderici özelliği vardır.