Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Prof. Dr. Topbaş, insan vücudunda su içeriğinin yaşa ve cinsiyete göre yüzde 42-75 arasında değiştiğini ve yetişkin insan vücudunun ortalama yüzde 60’ının su olduğuna işaret ederek “Vücut fonksiyonlarının çalışmasında, metabolizmanın dengesinin sağlanmasında ve vücutta pek çok biyokimyasal reaksiyonunun gerçekleşmesinde su son derece önemli rol oynamaktadır. Özellikle sıcak ortamlarda çalışanlarda, bebek ve çocuklarda, hamilelerde, yaşlılarda, ishalli hastalıklarda, diyabet, hipertansiyon, KOAH gibi kronik hastalığı olanlarda vücuttaki suyun miktarı çok önemli olup çok az miktardaki su kayıpları bile ciddi sağlık problemlerine sebep olabilmektedir. Besin almadan haftalarca yaşayabiliriz, ancak susuz birkaç gün… Bu sebeple yetişkin kadınların günde en az 2-2,5; yetişkin erkeklerin ise 2,5-3 litre sağlıklı ve güvenilir su içmesi lazım” dedi. Osman Çobanoğlu