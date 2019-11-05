Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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HIMSS Eurasia Konferansı kapsamında bu yıl dijital hastane sertifikasını hak eden hastane yöneticileri ödüllerini Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ve HIMSS Başkanı ve CEO’su Harold F. Wolf III’un elinden aldı. Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci “Türkiye, HIMSS EMRAM seviye 7 alan İzmir Tire Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine ve İzmir Ödemiş Hastanesini ekleyerek Avrupa ülkeleri ile arasını biraz daha açarak kendi çıtasını yükseltti. Avrupa ülkelerinin Portekiz’de bir adet, Hollanda’da iki adet olmak üzere toplamda üç adet seviye 7 hastanesi bulunurken Türkiye tek başına Avrupa’nın toplamı ile eş değer sayıda tam dijital hastanesi bulunuyor” dedi.